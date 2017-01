Gosen-Neu Zittau treibt Hausbau voran

artikel-ansicht/dg/0/

Gosen-Neu Zittau (MOZ) Die erste Planskizze stieß auf überwiegendes Wohlwollen: Das Haus mit neun Mietwohnungen, das die Gemeinde in diesem Jahr auf dem Grundstück hinter der Neuapostolischen Kirche in der Berliner Straße in Neu Zittau bauen will, soll je drei Einheiten mit zwei, drei und vier Räumen enthalten. Ein Keller wird nicht vorgesehen, aber Balkone und im Erdgeschoss eine Terrasse.