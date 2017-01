KÃ¼nstlerin aus Leidenschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Es gibt zahlreiche Künstler in der Region. Doch häufig sind sie im Verborgenen kreativ. Die MOZ stellt in einer losen Serie die Menschen und ihre Werke vor. Heute: Marit Tantarn aus Brieskow-Finkenheerd, die sich mit ihren Keramik-Arbeiten selbstständig gemacht hat.

In ihrem Element: Marit Tantarn stellt in ihrer Werkstatt, einer ehemaligen Garage, die verschiedensten Exponate her. © MOZ/Hubertus Rößler

Vor zwei Jahren zog Marit Tantarn die Reißleine - wie sie es selber nennt. Sie kündigte ihren Job und machte sich selbstständig. "Ich war in der Energiebranche in Frankfurt tätig und habe gemerkt, dass es nur noch um Kommerz geht und mich die Arbeit nicht weiterbringt", sagt die gelernte Maschinistin für Kraftwerkstechnik. Zum Malen oder Zeichnen kam sie in dieser Zeit nur nach Feierabend oder am Wochenende - als Hobby und Ausgleich zum Beruf.

Doch schon immer war Kunst mehr als nur ein Hobby für die gebürtige Eisenhüttenstädterin. "Ich erinnere mich noch ganz genau an das Gefühl im Kindergarten. Immer mittwochs von neun bis elf gab es die sogenannte Beschäftigung. Ich war immer ganz aufgeregt, mit welchem Gerät die Erzieherin dieses Mal daherkommt", erzählt Marit Tantarn. Auch in ihren vier Wänden ist Kunst allgegenwärtig: Überall stehen und hängen Bilder, Zeichnungen und andere Exponate. "Ich habe selten ein bestimmtes Projekt. Wenn ich etwas anfange, weiß ich oft nicht, was daraus einmal wird. Auch gerade Linien gibt es bei mir nicht - schräg ist gut. Ich mache alles frei Schnauze, daher ist bei mir auch alles individuell."

Bei ihrem Entschluss, sich mit ihrer Leidenschaft selbstständig zu machen, wurde sie von ihrer Familie sehr unterstützt. "Mein Mann hilft mir, wo er kann und auch meine ganze Sippe hat das Projekt befürwortet." Ihr Ziel ist es, kostendeckend zu arbeiten. "Malerei und Zeichnen sind zwar meine Favoriten, aber damit kann man kein Geld verdienen - zumindest nicht, wenn man keinen Namen als Maler hat. Man muss die goldene Mitte finden und darf sich nicht verbiegen lassen. Die Leute wollen etwas in die Hand nehmen, daher versuche ich, Malerei mit Keramik zu verbinden. Dabei entstehen häufig verrückte Sachen, da ich vor dem Brennen nicht weiß, was am Ende herauskommt", berichtet die 50-Jährige, die gerne experimentell arbeitet. Besonders gefragt bei den Kunden seien Wichtel, Willkommensschildchen, kleine Sprüche-Tafeln, Engel, Hühner, Frösche und Kugelhäuschen für Teelichter. "Ich versuche, für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas zu machen."

Zur Keramik kam sie vor acht Jahren über ihren Sohn, der töpfern gehen wollte. "Es ist ein tolles Handwerk. Man braucht allerdings viel Geduld", sagt sie. Gebrannt wird acht Stunden lang bei 1100 Grad im eigenen Ofen, der wie ein kleines Lager in einem einstigen Zickenstall auf dem 2014 erworbenen Grundstück untergekommen ist.

Die Werkstatt befindet sich in der ehemaligen Garage und das einstige Wohnhaus, das vom Hochwasser 1997 in arge Mitleidenschaft gezogen wurde, wird derzeit von Marit Tantarn und ihrem Mann eigenständig saniert. "Wir sind in den Endzügen. Im Frühjahr wollen wir hier eine kleine Galerie eröffnen. Es soll eine Begegnungsstätte werden - klein und gemütlich. Später könnte man hier auch Kaffee und Wein verkaufen und Lese- und Musikabende veranstalten", berichtet sie von ihren Zukunftsplänen.