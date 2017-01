Auslaufplatz fÃ¼r Hunde

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Ein Hundeauslaufplatz in Beeskow, das wäre schön. Diesen Wunsch äußerten während der Sitzung des Sozialausschusses der sachkundige Bürger Walter Scholz und Heike Schönberg, Leiterin des Awo-Erlebnishofes. Als möglichen Platz könnte sich Walter Scholz den alten Friedhof an der Gartenstraße vorstellen, der zur Straße hin abgegrenzt werden müsste. "Es geht nicht nur darum, dass die Hunde einen Auslaufplatz haben, sondern auch darum, den Hundehaltern eine Möglichkeit der Kommunikation zu bieten", begründet Expertin Heike Schönberg. Derzeit seien Hund und Mensch noch zu oft isoliert. In anderen Städten gebe es bereits für diesen Zweck ausgewiesenen Flächen.