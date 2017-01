Krankenkasse belebt Stadtzentrum

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Wer vom Wohlfahrtsforum erzählt, kommt seit dessen Entstehen (1928-30) nicht um die Allgemeine Orts-Krankenkasse herum. Denn neben der Turnhalle und dem Stadtbad ist vor allem der Kopfbau stadtbildprägend - und der ist seit jeher das "AOK-Gebäude". Die Ära endet im Jahr 2017. Die AOK Nordost hat das Gebäude einige Jahre zum Kauf angeboten und wurde sich 2016 mit Florian Grothmann handelseinig. Der umtriebige Projektentwickler und Architekt hatte zuvor schon Stadtbad und Turnhalle erworben und ergänzende Pläne einer Wohnbebauung entlang der Kanalstraße geschmiedet. Die AOK-Immobilie komplettiert Grothmanns Ensemble. Somit ist das ganze Wohlfahrtsforum in bewährten Händen, schließlich zeigte er schon in der Kloster- und Hammerstraße sowie mit dem "Hotel zum Bären" seine Liebe zu denkmalgeschützten Objekten.

Und die AOK-Geschäftsstelle? Die zieht nach 87 Jahren erstmals um. "Eine Premiere", wie auch Matthias Kremser (35) bekennt, der seit August 2012 Niederlassungsleiter ist. Sein Ziel: "Wir wollen näher am Kunden und zentraler gelegen sein." Fündig wurde man letzten Sommer mitten im Zentrum, im Eckhaus Sankt-Annen-/Steinstraße. 250 Quadratmeter neben der Deutschen Bank werden nun für die Krankenkasse hergerichtet. Gegenwärtig erfolgt der Rückbau, derweilen die Konzepterstellung. Im Frühjahr soll der Umbau beginnen, um im zweiten Halbjahr einziehen und eröffnen zu können. Das Obergeschoss zählte einst zur Panorama-Bar, das Erdgeschoss beherbergte zuletzt einen Jack-Wolfskin-Laden und ist bald Kundencenter. Nach diversen Wechseln bahnt sich hier mit der AOK-Geschäftsstelle Stabilität an. Zumal kräftig investiert wird. Um barrierefrei zu sein, wird sogar ein Fahrstuhl eingebaut. Der neue Standort, Sankt-Annen-Straße 38, bringt laut Kremser der AOK samt der 28 Filial-Mitarbeiter wie auch der Kundschaft Vorteile und nicht zuletzt der Innenstadt. "Da wir gut 27 Prozent Marktanteil in der Stadt haben und pro Monat eine gut vierstellige Kundenfrequenz, wird künftig mancher Besuch sicher mit einem Einkaufsbummel verbunden", denkt Matthias Kremser und beteuert: "Wir werden unsere Kunden rechtzeitig und persönlich per Brief informieren, wann der Umzug erfolgt." Vorerst bleibt die Kanalstraße 8-9 AOK-Domizil.