MÃ¤rchenwettbewerb? Jetzt schlÃ¤gt's 13!

Brandenburg (MZV) (tms) Es gibt tatsächlich Häuser, in denen auf das zwölfte das vierzehnte Stockwerk folgt, Flugzeuge ohne 13. Sitzreihe, Hotels ohne die Zimmer-Nummer 13. Deutschlands großer Reichkanzler Otto von Bismarck soll niemals Verträge an einem 13. unterzeichnet haben. Und ist Freitag der 13., wächst die Angst. Sogar Lottospieler versuchen an jenem Tag seltener ihr Glück und statistisch gilt die 13 als die am seltensten gezogene Lottozahl... Die abergläubische Angst vor der 13 hat sogar einen Namen: Triskaidekaphobie. Eine wirklich einleuchtende Erklärung aber hat die Angst nicht. Klar, die 13 ist eine weniger beliebte Primzahl. 13 Leute saßen bei Jesus' letztem Abendmahl am Tisch und manche Jahre haben 13 Vollmonde...

Dennoch lassen wir den 13. Wettbewerb für neue Märchen stattfinden und freuen uns darauf! Sollte er magische Momente beinhalten - umso besser! Spannend und aufregend wird es sowieso. Viele Schulen und Märchenfreunde teilen die Vorfreude und stecken thematisch schon mittendrin. Wie sind Märchen aufgebaut, waren die Gebrüder Grimm die ersten "Märchenonkel" der Welt und welche Werke haben die Welt erobert? Gern wird dabei im Unterricht auf den aus Brandenburg an der Havel stammenden "Vater" aller kleinen Meerjungfrauen eingegangen: Friedrich de la Motte Fouqué hatte am 12. Februar 1777 auf der Dominsel das Licht der Welt erblickt, 1811 seine "Undine" veröffentlicht, die Vorlage u.a. für "Die kleine Meerjungfrau" (Hans Christian Andersen) wurde und in der Gegenwart Namenspate des großen Märchenwettbewerbes von Fouqué-Bibliothek und BRAWO ist. Daran können sich alle 7- bis 25-Jährigen beteiligen. Allein, mit Geschwistern, in der Gruppe oder Klasse. Eure Aufgabe: Ein Märchen ausdenken, zu Papier und spätestens bis 12. Februar (Fouqués Geburtstag) zum Altstädtischen Markt 8 (Bibliothek) oder Neustädtischen Markt 22a (BRAWO) bringen. Am 19. März folgt die Festveranstaltung im Theater, bei der die besten Märchen vorgestellt und die Autoren ausgezeichnet werden. Voraussichtlich werden zehn Sonderpreise à 150 Euro und vier Hauptpreise, dotiert mit einer Undine-Statuette plus 150 Euro, vergeben. Die bereits am 28.12.2016 in der BRAWO veröffentlichten Teilnahmebedingungen - auch für den sich anschließenden Illustratorenwettbewerb - sind online unter www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1540994 nachzulesen.