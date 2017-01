Gute Chancen fÃ¼r Modellregion Oderland

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Die Kreisstadt sowie die Kommunen der Ämter Neuhardenberg, Golzow, Seelow-Land und Lebus haben mit ihren Beschlüssen zur Bildung einer gemeinsamen Verwaltung am Standort Seelow landesweit ein Achtungszeichen gesetzt. Bei einem Treffen aller Hauptverwaltungsbeamten mit der Staatssekretärin des Innenministers Katrin Lange zeigte diese sich überrascht von den konkreten Schritten. Bei der Runde ging es vor allem um die Frage, ob die Stadt und die Ämter vom Innenministerium als zweite Modellregion im Land bezüglich der Verwaltungsstrukturreform anerkannt und besonders unterstützt werden könnten. "Frau Lange hat uns Mut gemacht und den Stand ausdrücklich gewürdigt", so Seelows Bürgermeister Jörg Schröder. Man habe den Auftrag erhalten, in der kommenden Woche alle Beschlüsse und das Konzept, das auf die spätere Bildung einer Amtsgemeinde, in der alle Kommunen ihre Selbstständigkeit behalten, beim Innenministerium einzureichen. Die Chancen einer Modellregion Oderland stünden gut. Am 17. Januar fahren die Hauptverwaltungsbeamten auf Initiative des ehrenamtlichen Golzower Bürgermeisters Frank Schütz nach Bad Liebenwerda, um dort Erfahrungen der ersten anerkannten Modellregion zu sammeln. Auch er wird daran teilnehmen.