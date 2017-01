Etat-Entwurf in FÃ¼rstenberg einstimmig empfohlen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (GZ) Ohne Gegenstimme passierte der Haushaltsentwurf für 2017 am Donnerstag den Fürstenberger Hauptausschuss. Das Zahlenwerk hat insgesamt ein Volumen im Ergebnishaushalt von rund zehn Millionen Euro.

Einmal mehr kamen zusätzliche Vorschläge der Fraktionen und der Ortsteile zur Sprache. Dabei wurden alle Posten, die nicht bereits im Haushalt enthalten sind oder noch einer vorherigen Prüfung bedürfen, fast ausnahmslos einstimmig beschlossen. Der finanziell größte Posten war dabei der Vorschlag von Pro Fürstenberg, einen Wasserspielplatz anzulegen. 150000 Euro werden dafür kalkuliert. Das Projekt soll nur verwirklicht werden, wenn dafür Fördermittel akquiriert werden können. Ferner wurde von Pro Fürstenberg eine Verbesserung der Badestelle am Röblinsee beantragt. Auch eine Verlegung des Müllcontainerstandortes an der Gelderner Straße hob die Fraktion erneut aufs Tapet.

Der Antrag der CDU, an der Brandenburger Straße zwischen Müllerinternat und Schleuse Bäume zu pflanzen, war zuvor dahingehend geändert worden, dass die Pflanzung nun lediglich geprüft werden soll. Zur Begrünung der Stadt sollen an dieser Stelle aber auf jeden Fall Pflanzschalen beitragen.

Ein Antrag der Linken für einen Zuschuss an die Kirche für kulturelle Arbeit erübrigte sich, die geforderten 1000 Euro waren bereits im Haushalt enthalten. Dagegen bekam die Aufstellung von zwei Bänken zwischen Stadtpark und Dorfstraße ebenso den Segen des Ausschusses wie die Aufstellung von Hundeabfallkörben. Tütenspender für die Hinterlassenschaften der Hunde gebe es bereits in der Stadt - etwa im Stadtpark, gab Dirk Schley (CDU) zu bedenken. "Aber manchmal sind da binnen einer Woche 400 Stück weg. Wir haben es irgendwann aufgegeben, die nachzufüllen", sagte der Bauhof-Mitarbeiter. Womöglich seien Papiertüten weniger attraktiv für jene, die sie zweckentfremden wollen. So einigte man sich auf den Zusatz, dies zuerst zu prüfen, bevor zusätzliche Spender aufgestellt werden.

Wieder aus dem Haushaltsentwurf herausgenommen wurde seitens der Stadtverwaltung das Vorhaben, das Rathaus mit einem Fahrstuhl auszustatten, der bis zum zweiten Obergeschoss reicht - aus Kostengründen, wie Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) sagte. 125000 Euro waren dafür veranschlagt. Ihm sei klar, dass das der Nutzung des Ratssaales abträglich sei - dieser ist nicht barrierefrei zu erreichen - doch lasse sich dies womöglich mit einem anderen Ansatz beziehungsweise einem anderen Sitzungsort lösen.