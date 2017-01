Vision Therme mit Wellness-Bereich

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) In Bad Freienwalde wird im neuen Jahr an vielen Stellen geplant und gebaut. Zudem steht im September eine Bürgermeisterwahl bevor. Steffen Göttmann sprach mit Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos).

Herr Lehmann, welche großen Investitionen sind zu erwarten?

Wir nehmen sowohl Planungsvorbereitungen in Angriff, wie auch Investitionen. Konkret beginnen wir mit den Planungen für das Kurtheater und das Postgebäude und können vielleicht schon mit den ersten Bauarbeiten am Bahnhof beginnen. Voraussetzung ist, dass die Stadtverordneten die entsprechenden Beschlüsse fassen und die Baugenehmigung schnell erteilt wird. Das sind Maßnahmen, die sich bis 2019/2020 hinziehen werden. Zudem wollen wir die Planungsvorbereitungen für die Goethestraße bis zur Leistungsphase 3 voranbringen.

Was bedeutet das?

Das enthält die Entwurfsplanung mit einer Kostenberechnung.

Warum ist das so wichtig?

Bei der Anliegerversammlung gab es Vorbehalte gegen den Straßenausbau. Um festzustellen, ob der Ausbau für die Grundstückseigentümer und die Stadt wirtschaftlich vertretbar ist, wollen wir nicht nur eine Kostenschätzung erarbeiten, sondern eine genaue Berechnung der Kosten. So weiß jeder exakt, was auf ihn zukommt.

Und wann geht es los mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses?

Wir wollen in diesem Jahr die Planung hinbekommen und haben die Fördermittel beantragt.

Wie sieht der Entwurf aus?

Wir haben uns für die große Variante entschieden: Das Feuerwehrgerätehaus wird auch Stellplätze für den Rettungsdienst bieten. Die Verwaltung der Rettungsdienst GmbH zieht in den Neubau nach Strausberg. Deshalb wird das alte Gebäude nicht mehr benötigt und abgerissen. Ferner hoffen wir, noch in diesem Jahr, das neue HLF (Anm. d. Red. Löschfahrzeug) für die Feuerwehr anschaffen zu können.

Setzen Sie auch die Sanierung der Schulen fort?

Ja, wir dämmen die Fassade der Insel-Grundschule und erneuern die Verglasung des Schulgebäudes. Auch die Bauarbeiten auf dem Schulhof der Kollwitz-Grundschule werden weitergeführt.

Wird die Stadt die Schulsozialarbeit verlängern?

Wir wollen die Schulsozialarbeit in Neuenhagen bis zum Schuljahresende durchziehen. Die Stadtverordnetenversammlung muss allerdings auch die außerplanmäßige Ausgabe billigen. Die grundsätzliche Frage nach Schulsozialarbeit bedarf noch grundlegender Überprüfung. Wir müssen bei den Schulen den Bedarf abfragen und haben auch das Staatliche Schulamt um Stellungnahme gebeten. Letztlich müssen die Stadtverordneten entscheiden, ob Schulsozialarbeit Priorität hat. Wir haben viel in Schulen und Kitas investiert, viel für die Daseinsvorsorge getan. Ich bin mir aber auch bewusst, dass wegen des Schülerverhaltens mehr Betreuung gewünscht wird.

Welche Auflagen des Gesundheitsministeriums werden in Sachen Heilbadstatus erfüllt?

Der Flächennutzungsplan, der Ende 2016 hätte fertig werden müssen, befindet sich im Genehmigungsverfahren. Der Landkreis kann sich dafür drei Monate Zeit lassen. Wir haben eine Vereinbarung mit dem Gesundheitsministerium getroffen. Wenn wir nachweisen können, dass das Verfahren ordentlich vollzogen wird, bekommen wir eine Fristverlängerung. Des Weiteren müssen wir dem Ministerium regelmäßig zum Genehmigungsverfahren berichten. Hinsichtlich der vierten Kurortentwicklungskonzeption sind wir guter Dinge. Bei der Maßnahmewerkstatt am 16. Februar 2017 von 16-19.30 Uhr im Kurtheater, diskutieren wir die einzelnen Maßnahmen und Vorschläge für kurörtliche Infrastruktur und gesundheitstouristische Angebote. Der Beschluss ist im Mai 2017 geplant.

Wie ist der Stand beim Hotel?

Wir haben einen Interessenten für ein Hotel, der privat drei weitere Hotels in Deutschland betreibt und sich in leitender Position in einem großen Hotel in Berlin befindet. Er hat seine Bereitschaft zugesagt, sieht Chancen für ein Hotel, nicht aber für den großen Wellnessbereich. Die Stadt muss nun überlegen, ob sie einen Kommunalbetrieb startet und am Hotel eine Therme mit Wellnessbereich errichtet. Dies würde aber acht Millionen Euro kosten. Bei einer Förderung von maximal 40 Prozent müssten dennoch drei Millionen Euro frei finanziert werden.

Ist das nicht zu riskant?

Eine öffentliche Therme mit Badelandschaft wäre eine große Herausforderung. Entsprechend der vorliegenden Machbarkeitsstudie könnten 1,5 Millionen Euro aus dem operativen Geschäft gezogen werden. Ein Restbetrag bleibt dennoch. Wir müssten jährlich 180 000 bis 190 000 Euro aus dem Haushalt bereitstellen.

Kann sich die Stadt das überhaupt leisten?

Wir haben als Stadt ein solides Fundament, einen stabilen Haushalt und eine geringe Verschuldung. Die Beschlüsse zum Sanierungsplan sind gefasst. Wir haben das Kurmittelhaus, die Fachklinik und die Villa Regina. Herr Hensel will Bad Freienwalde wieder zum Moorheilbad Berlins machen. Er ist auf einem guten Weg.

Im September steht die Bürgermeisterwahl an, kandidieren Sie wieder?

Ja, ich stelle mich wieder der Wahl. Es gab lange Gespräche und es war nicht einfach innerhalb der Familie. Das war ganz schön heftig im vergangenen Jahr, was meine Angehörigen und ich selbst aushalten mussten. Das ging an die Substanz.

Was ist ihre Motivation nach drei Amtsperioden?

Das, was wir begonnen haben, möchte ich zu Ende führen und die Vorhaben mitgestalten. Ich glaube, dass sie gelingen. Ich habe auch dazu gelernt in diesem ganzen Prozess.