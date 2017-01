"Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe"

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Im Landkreis Märkisch-Oderland gibt es derzeit 113 unbegleitete minderjährige Ausländer. Sie werden in elf Einrichtungen von sieben freien Trägern der Jugendhilfe betreut. Ein knappes Jahr nach dem Start hat die MOZ das Projekt "Zurück in die Zukunft" in Strausberg erneut besucht.

Abdul, Asif, Bashir und die anderen sind etwas in Eile. Die Jungen wollen einkaufen gehen und dann was Frisches zu Mittag kochen. Was sie am liebsten essen? "Hähnchen und Eier", sagt Abdul. Der junge Afghane kocht sehr gern und würde sein Hobby am liebsten zum Beruf machen. Die anderen sieben Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren haben da weniger klare Vorstellungen: Boxer, Fußballer, "irgendwas mit Autos".

Die acht Jugendlichen, die in der Wohngruppe am Poetensteig zu Hause sind, kommen aus Afghanistan (5), Iran (2) und Somalia (1). Betreut werden sie vom Projekt "Zurück in die Zukunft". Die gemeinnützige GmbH ist zudem noch mit der Alten Mühle Träger einer ähnlichen Einrichtung im Ortsteil Garzau. Das dortige Integrationsobjekt beherbergt derzeit acht Jugendliche aus Syrien. Doch dabei soll es nicht bleiben. Projektleiter Marcel Assmann, der die gute Zusammenarbeit mit dem Jugendamt gleich mehrfach würdigt, hofft auf eine Erweiterung der Kapazität.

Derweil ist am Poetensteig im vergangenen Jahr eine Menge geschehen. Marcel Assmann verweist zum Beispiel auf die neu geschaffenen Freiflächen, die trockengelegte und verputzte Garage und den neuen Zaun um das Grundstück. Mit acht Bewohnern ist das angemietete Haus mit seinen vier Doppelzimmer, Küche, Bad, Gemeinschaftsraum, Büro und Mitarbeiterraum derzeit voll ausgelastet. Deutlich aufgestockt worden ist die Zahl der Mitarbeiter der gemeinnützigen GmbH, die aus dem Förderverein für Sport, Bildung und Soziales hervorgegangen ist. Mittlerweile kümmern sich zwölf Mitarbeiter um die 16 Bewohner in den beiden Objekten.

Marina Hartwig spricht von einer 24-Stunden-Betreuung. Ein bis zwei Mitarbeiter seien praktisch immer vor Ort. "Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe", sagt die pädagogische Leiterin, und die Hilfe sei auf allen Gebieten nötig. Ob im Umgang mit Geld, mit Mädchen, mit Behörden oder bei der allgemeinen Umwelterziehung. Wie bei deutschen Jugendlichen, gebe es natürlich auch mal Reibereien. "Das sind halt Jugendliche", sagt Marina Hartwig. "Und so behandeln wir sie hier auch, als Jugendliche und nicht als Flüchtlinge."

Dabei haben Marcel Assmann und sein Team aus Erziehern, Sozialarbeitern und Heilpädagogen bei den Jugendlichen schon deutliche Unterschiede im Auftreten ausgemacht. Die Gründe dafür glauben sie mittlerweile zu kennen: "Die Afghanen sind im Krieg geboren, die Syrer in den Krieg hineingestoßen worden", berichtet Assmann und merkt in dem Zusammenhang an: "Das ist auch für uns hier ein Lernprozess."

Der Geschäftsführer und seine Mitstreiter sind froh, dass ihre Schützlinge vormittags das Oberstufenzentrum und die Lise-Meitner-Oberschule besuchen. Dort erhalten sie auch Nachhilfeunterricht. Nachmittags werden dann die Hausaufgaben erlegt, häufig folgt Vereinssport - vor allem Boxen und Fußball. Es werde viel geredet, gespielt, natürlich auch rumgeblödelt - "Wie wohl überall in dieser Altersgruppe", sagt Assmann. Er macht kein Hehl daraus, dass es anfangs im Wohngebiet durchaus Vorbehalte gegen die Wohngruppe mit den Ausländern gegeben habe. Die seien aber im alltäglichen Umgang miteinander inzwischen ausgeräumt.

Im Zuge der angedachten Kapazitätserweiterung sucht die gemeinnützige GmbH für "Zurück in die Zukunft" noch qualifizierte Mitarbeiter. "Wir lieben das, was wir tun, auch wenn es ziemlich hart ist", sagt Assmann. Er setzt auf Bewerber, die sich ähnlich engagiert einbringen.

Wer sich für eine Mitarbeit bei "Zurück in die Zukunft" interessiert, kann sich mit Marcel Assmann unter Tel. 0157 78925354 in Verbindung setzen.