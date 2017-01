OHC muss in die Arena der Stiere

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Für die Drittliga-Handballer des Oranienburger HC steht am Sonntag das erste Pflichtspiel des Jahres an. Nach 18-tägiger Winterpause und anderthalb Wochen Training geht es nach Schwerin.

Hat die kurze Vorbereitung gereicht? "Uns hätte eine Woche mehr nicht geschadet. Aber wir nehmen es an", sagt Trainer Christian Pahl. In der achtwöchigen Vorbereitung nach der Sommerpause habe man anders arbeiten können als in den vergangenen Tagen. "Im Sommer kommen wir dabei natürlich auch aus einer richtigen Pause. Egal, wir freuen uns."

Mit den Gastspielen in Schwerin und Hamburg würden gleich zwei Partien anstehen, "wo die Gegner heiß und die tollen Hallen voller Zuschauer sind". Schwerin (liegt als Siebter drei Punkte hinter dem OHC) ist in Heimspielen ungeschlagen. Eine Riesenherausforderung."

Dass die Partie erst am Sonntag ausgetragen wird, spiele keine Rolle. "Auch in Aurich haben wir am Sonntag gespielt und das Duell für uns entschieden", betont Pahl. Daher habe er im Training "keine massive Rücksicht" auf den Termin genommen. Nach dem Turnier in Dresden, das vor einer Woche auf dem zweiten Platz beendet wurde, hätten die Übungseinheiten zu den üblichen Zeiten stattgefunden.

Die Schwerin-Partie aus dem Vorjahr (22:23) spiele laut Pahl überhaupt keine Rolle mehr. "Wir haben damals verloren und fühlten uns danach nicht gut, weil es nicht sauber gelaufen ist. Aber das ist vergessen. Schwerin hat einen neuen Trainer und die halbe Mannschaft ausgetauscht." Es stehe ein neues Spiel an, in dem sich seine Mannschaft alles neu erarbeiten müsse. "Wir wollen die Hürde nehmen."

Es gehe darum, einen guten Start in das neue Jahr zu finden. "Das werden wir nicht daran festmachen, ob wir gewonnen oder verloren haben, sondern an der Art und Weise."

Was zeichnet den Gegner aus? "Verteidigen können sie gut", betont der Trainer des Oberhavel-Teams. "Die Schweriner Spielanlage erinnert mich stark an unsere. Sie kommen aus einer sehr guten offensiven 6:0-Abwehr und haben zumindest eines der besten Torhüterduos der Liga." Der Angriff sei - wie bei seinem Team - auch mal von der Tagesform abhängig. "Und wie gut Marco Curcic ins Spiel kommt."

Dass Schwerin mit Christoph Schlichting einen Kreisläufer habe, der per Zweitspielrecht vom VfL Bad Schwartau ausgeliehen wurde, zeige, dass sich der Verein vom Etat her in einer anderen Liga bewegen würde. "Bei diesen unterschiedlichen Rahmenbedingungen ist es eigentlich ein Wunder, dass wir in der Tabelle drei Punkte Vorsprung auf Schwerin haben", so Pahl. "Wir wollen versuchen, den Gegner weiter zu ärgern. Unseren Platz werden wir nicht freiwillig räumen."