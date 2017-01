Als Kinder illegal im Dorf geblieben

artikel-ansicht/dg/0/

Dieses fürchterliche Hochwasser habe ich vom ersten bis zum letzten Tag am eigenen Leibe miterlebt. Ich war zwölf Jahre alt. Wir hatten den Zweiten Weltkrieg gerade hinter uns, die Flucht nach Werder, die Rückkehr, bei der wir alles in fürchterlichem Zustand vorfanden. Dann das Hochwasser. Ein paar Bengels und ich machten uns auf den Weg zur Neutrebbiner Kirche. Wir kletterten bis in die Spitze des Kirchturmes. Dort fehlten ein paar Schiefersteine und wir hatten dadurch einen guten Überblick Richtung Oder. In einer breiten Front von etwa 50 bis 60 cm Höhe, mit Schaumkronen obendrauf, wälzte sich das Hochwasser Richtung Dorf heran. Rehe und Hasen, auch Füchse versuchten, sich vor dem Wasser zu retten. Wir flitzten schnell nach Hause. Am späten Abend hatte das Wasser das Dorfende erreicht. Es stand schon etwa Zentimeter an der Eingangstür unseres Hauses in der Hauptstraße 31. Bis zur Haustür waren es drei Stufen.

Wir, meine Eltern und mein Bruder Egbert, gingen mit gemischten Gefühlen ins Bett. Als wir 22. März aus dem Bett wollten, stand das Wasser schon in der Schlafstube zwei Zentimeter hoch. Das war ein Riesenschreck. Vorsichtshalber waren die Ziege und die Hühner schon auf dem Boden in einem Verschlag untergebracht worden. Das kleinere Schwein hatte Vater im Schlachthaus eingesperrt. Es lag etwas höher. Das laute Grölen des Schweines am Morgen rief meinen Vater und Bruder Georg auf den Plan. Das Schwein stand mit den Vorderbeinen an der Wand, um nicht zu ertrinken. Es wurde fachmännisch getötet und zerlegt, Vater und Sohn waren schließlich Fleischer. Die Ziege lammte auch noch. Die acht Hühner waren aus einem nicht richtig verschlossenen Fenster auf nimmer Wiedersehen weggeflogen.

Das Wasser stieg von Tag zu Tag, stand schließlich bei 1,73 Meter an unserer Haustür. Ein russisches Motorboot fuhr täglich durch die "Wasserstraßen" von Neutrebbin Kontrolle. Alle, die dageblieben sind, bekamen einen richtigen Spreewaldkahn zugeteilt. Unser wurde an der Treppe, die nach oben führte, angebunden. Es waren Tag und Nacht Schreie von Leuten zu hören, die auf der Siedlung, dort stand das Wasser bis zur Dachrinne, und abgelegenen Gehöften wohnten und auf Hilfe warteten. Es gab in Neutrebbin meines Wissens nur zwei Familien, die mit den Kindern geblieben sind, es abgelehnt haben, das Haus zu verlassen. Die Kinder sollten auf alle Fälle "raus".

Wir blieben heimlich, fanden es sogar spannend. Wir Kinder bauten eine große ovale hölzerne Waschwanne zu einem Segelboot um. Ein Brett zum Sitzen, ein Brett mit Loch für das Segel, ein weißes Laken, und dann gings zur "Probefahrt". Die Fahrt dauerte nicht lange. An der Drogerie Paul Manthei entdeckte uns Bürgermeister Werner Meißner. Er stand auf der Treppe von Ruth Wollin. Er rief ganz laut, als er uns entdeckte: "Bohmeyer! Von den Straßen!" Die Folge war, dass am nächsten Tag der Bürgermeister, der Polizist Paegelow, Dr. Voß und die Krankenschwester zu einem Besuch bei Vater und Mutter erschienen. Egbert und ich sollten unter die Ehebetten kriechen und uns ganz ruhig verhalten, so Mutter. "Wo sind eure Kinder?", fragten die Vier. Mein Vater erklärte, dass er Kinder am Vortag noch von Herrmann Matthis abgeholt und nach Berlin gebracht worden sind. Es war eine Notlüge, aber es ging nicht anders. Wir mussten uns ein wenig unter den Betten gedulden, denn die Gäste tranken mit unseren Eltern gemütlich Bier und Schnäpschen. Unsere Eltern, die ja die Gastwirte waren, bewirtschafteten in der Oberstube während des gesamten Hochwassers weiter. Das Fassbier wurde über Kunersdorf mit dem Kahn und von dort nach Wriezen mit dem Fuhrwerk besorgt. Zwei fremde Männer hatten von der Kneipe erfahren, ankerten mit ihrem Kahn und kamen auf ein Bier hoch. Im Laufe des Gespräches kam heraus, dass Herr Dill an ihrem Kahn hänge. Er war auf der Bahnhofstraße, die stark überflutet war, mitgerissen worden und ertrunken. Sie sollten ihn nun zur Beisetzung aufs Festland bringen. Ich erinnere mich, dass er hatte eine große Familie hatte.

Uns waren drei große Holzmieten vom Hof durch das Wasser weggespült worden. Das war ein echtes Problem, da wir für unsere eiserne Kanone, auf der Mittag immer gebrutzelt wurde, Feuerholz brauchten. Wir Kinder fischten vorbeischwimmendes Holz und trockneten es auf den Pappdächern. Friedrich Töpfer von schräg rüber, er wohnte oben und hatte einen Kolonialwarenladen, kam jeden Mittag mit seinem Floß mit dem dampfenden Kartoffeltopf zu uns. Für das Fleisch von unserem Schwein war Mutter zuständig. Das Floß hatte übrigens Otto Praus aus zwei 200-Liter-Fässern und Holzverkleidung gebaut.

Ostern 1947 tobte ein starker Sturm über Neutrebbin, es gab hohe Wellen. Zwei Baumstämme, acht Meter lang, waren angeschwemmt worden. Vater und Bruder Georg hatten sie wegen des Sturmes am Gartenzaun mit Seilen und Ketten befestigt. Am nächsten Morgen war der Zaun samt Bäumen weg. Von Gaedes Windmühle holten wir per Kahn Zaun und Baumstämme zurück. So hatten wir dann nach dem Hochwasser einen kleinen Ersatz für unsere weggeschwemmten Holzmieten.

Etwa Mitte April wurden dann die Schleusen/Wehre bei Hohensaaten geöffnet. Das Wasser konnte abfließen, wenn auch sehr langsam. Anfang Mai war es dann bis auf größere Pfützen zurückgegangen und getrocknet. Was das Wasser an Gegenständen aller Art zurückließ, ist in Worten nicht zu beschreiben. Auf dem Grundstücken, in den Straßen, im ganzen Dorf, es sah fürchterlich aus. Es begann wieder das große Aufräumen.

Nachdem unser Feld abgetrocknet war, versuchten mein Vater und mein Bruder, Kartoffeln in den Boden zu bringen. Eigentlich war die Pflanzzeit schon vorbei, doch wir brauchten ja etwas zu essen. Wir fuhren noch eine recht gute Ernte ein.

