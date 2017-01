Martins Apfelbrot bereichert GrÃ¼ne Woche

artikel-ansicht/dg/0/

Schwante (OGA) Eine Grüne Woche in Berlin ohne einen Stand der Bäckerei Plentz aus Schwante: Das ist zumindest seit 17 Jahren ein Ding der Unmöglichkeit. Und auch ein speziell für die größte Verbrauchermesse der Welt kreiertes Produkt bringt Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz seit 2001 immer mit in die Hauptstadt. Mal waren es Straußeneierlikör-Sahnetörtchen, mal ein Bullenbrot mit Rinderschinken oder die letztlich zum Renner gewordenen Mispelkrapfen. Eine Variation des letzteren Gebäcks, diesmal mit ganz speziellem Eierlikör gefüllt, wird auch 2017 kredenzt.

Vor allem aber dürfen in diesem Jahr die Besucher in der Brandenburghalle - passend zum Reformationsjahr - Martins Apfelbrot verkosten. "Es ist für mich und mein Team jedes Jahr wieder eine Herausforderung, mit einer innovativen, regionalen und möglichst im Trend der Zeit liegenden Backware aufzuwarten", so Karl-Dietmar Plentz am Freitag bei der Präsentation des besonderen Brotes im Schwanter Stammgeschäft. Klar sei für ihn als aktiven Christen gewesen, dass es in diesem Jahr zum Reformationsgeburtstag passen müsse. Der Luther zugeschriebene Spruch - "Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen" - habe ihn zur fruchtigen Komponente des Brotes geführt. Die in kleinen Stücken verbackenen Äpfel der altdeutschen, leicht säuerlichen Sorte Boskop stammen übrigens von der Märkischen Obstbau GmbH aus dem havelländischen Schmergow. "Regional ist ebenso wichtig wie gesundheitsbewusst", betont Plentz und verweist darauf, dass das Apfelbrot mit Dinkelvollkornmehl und hauseigenem Sauerteig gebacken wird.

Doch nicht nur Martins Apfelbrot weist vom 20. bis 29. Januar am Plentzschen Stand auf das Reformationsjubiläum hin. Unübersehbar wird dort auch Luthers Zeitgenosse Hans Luft mit einer Gutenbergpresse präsent sein. Der entsprechend seiner Zunft gekleidete Drucker heißt eigentlich Peter Kurz und betreibt in Velten eine Buchdruckwerkstatt mit historischen Druckerpressen. Von Bäckermeister Plentz eingeladen, können Standbesucher während der Grünen Woche an dem nahezu originalgetreuen Nachbau der Gutenbergpresse unter Anleitung von Peter Kurz eigenhändig einen Bibelspruch drucken.