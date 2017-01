Fundliste schrumpft

artikel-ansicht/dg/0/

In den vergangenen Jahren war die Garage der Stadtverwaltung, in der die aufgefundenen Fahrräder aufbewahrt werden, oft sehr gut gefüllt. "Wir haben derzeit nur vier oder fünf Fahrräder, bei denen die Frist für die Abholung durch den Eigentümer bereits verstrichen ist", sagt Ordnungsamtsmitarbeiter Simon Splinter. Er nimmt Fundsachen entgegen, registriert sie und gibt sie an den Besitzer zurück, wenn dieser sich meldet. Doch oft bleiben Fundsachen zurück und werden irgendwann der Vernichtung zugeführt.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr weniger verlorengegangene Gegenstände abgegeben als 2015. Es waren vor allem kleinere Dinge wie Schlüsselbunde, ein Brillenetui samt Inhalt, Handys, aber auch Schmuck wie ein Armreif. Selbst eine Ohrsteckerbefestigung wurde ins Fundbüro gebracht.

Zudem füllte sich das kleine Depot im ersten Halbjahr mit Gartenwerkzeug, einer Reisetasche und einem Rucksack mit Sportsachen. 13 herrenlos aufgefundene Fahrräder vom Damenrad bis zum Mountainbike wurden von Januar bis August 2016 zum Ordnungsamt in der Heinrichstraße gebracht, von denen lediglich ein bis zwei Räder von ihren Besitzern abgeholt wurden. Sechs Monate haben sie laut Gesetz die Möglichkeit, ihr Eigentum wiederzubekommen. "Was gefunden und bei uns abgegeben wird, kann im Amtsblatt der Stadt Angermünde nachgelesen werden", erklärt Simon Splinter. "In der Woche nach der Veröffentlichung häufen sich tatsächlich die Anrufe." Aus der Auflistung geht der Tag des Fundes hervor. Die Gegenstände werden nur benannt und nicht beschrieben, damit sie auch wirklich der rechtmäßige Besitzer mit seinem Insiderwissen zurückbekommt.

Nach diesem halben Jahr haben die Finder Anspruch auf die Funde, der jedoch nicht immer geltend gemacht wird. Besondere Schwerpunktstellen, wo etwas verloren wird, gibt es nicht. Auch die Fahrräder stammen aus dem gesamten Stadtgebiet.

Der Hüter der Fundkiste konnte sich aber im vergangenen Jahr über besonders ehrliche Finder freuen. Es wurden zum Beispiel zwei oder drei Brieftaschen abgegeben, in denen noch alles drin war - Geld, Karten und Papiere. In solchen Fällen werden die Eigentümer angeschrieben, die sich riesig freuen, dass ihnen Kosten und Unannehmlichkeiten wie das Beschaffen neuer Ausweise erspart bleiben. Dafür hinterlassen sie dann auch gerne einen Finderlohn von zehn Euro.