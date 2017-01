Martin Horst leitet wieder Amtsausschuss

artikel-ansicht/dg/0/

Britz (MOZ) Es ist schon eine kleine Überraschung: Neuer Vorsitzender des Amtsausschusses Britz-Chorin-Oderberg ist Martin Horst. Der Choriner Bürgermeister wurde am Donnerstagabend mehrheitlich durch das Gremium gewählt. Der 65-Jährige setzte sich mit zehn zu sieben Stimmen gegen den zweiten Kandidaten, den Britzer Bürgermeister André Guse, durch. Horst tritt damit die Nachfolge von Kerstin Falke an. Die hatte wegen Unvereinbarkeit von Job und Mandat ihre Ehrenämter per 11. Dezember verloren.