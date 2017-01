Zu gefÃ¤hrlich fÃ¼r Wanderer

artikel-ansicht/dg/0/

Stiefelspuren im Schnee deuten es an: Manch Spaziergänger ignoriert das rotweiße Absperrband mit dem Hinweis auf die Sperrung. "Für mich unverständlich", sagt Volkmar Ebert, Förster des 1300 Hektar umfassenden Reviers Kahlenberg, zu dem auch der kleine See nahe des Dörfchens Neuehütte gehört. Selbst er hat ein mulmiges Gefühl beim Besuch am Hang nördlich des Gewässers, an dem unten ein Wanderweg entlangführt. Etwa 300 Meter beträgt das Teilstück, das aus Sicherheitsgründen gemieden werden sollte. Die Biber vom Bachsee vollenden ihr Werk selten, bis der Baum tatsächlich kippt. Bei manchen haben sie nur die Rinde weggefressen, bei anderen große Lücken in den Stamm genagt - beides sei für die Buchen über kurz oder lang das Todesurteil. Niemand weiß, wann sie umstürzen.

"Wegen der Hanglage wäre es sehr aufwendig, sie alle fällen zu lassen", sagt Volkmar Ebert. An der gegenüberliegenden Badestelle hatte er diesen Schritt im Zuge einer größeren Maßnahme im vergangenen Jahr angeordnet. Zwischen 40 und 50 vom Biberfraß betroffene Buchen wurden dort gefällt. Badegäste konnten aufatmen. Dieser Teil des Sees bleibt weiterhin erreichbar.

Die endgültige Entnahme der Buchen aber ist ein zweischneidiges Schwert. Sie spielt dem Biber in die Pfoten. Revierförster Ebert ist überzeugt davon, dass die Tiere strategisch vorgehen. "Eigentlich bevorzugen sie Weichlaubhölzer wie Erlen und Weiden", erklärt er. Doch diese Bäume seien am Bachsee bisher weitgehend unberührt geblieben. Wie der Förster weiter erläutert, stürzt sich der Biber zunächst auf die großen härteren Buchen, um dem Weichholz auf der Fläche ein besseres Wachstum zu ermöglichen. Sind die Buchen gefallen, bekommen die Weiden mehr Licht und gedeihen. Der Nager hat sich nicht nur am Bachsee eingerichtet. Er sorgt auch für die Zukunft vor.

Für Spaziergänger bringt die Zukunft vorerst eine neue Wegführung. "Nach einem Vororttermin mit der Barnimer Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft haben wir abgestimmt, den Wanderweg umzuverlegen", sagt Volkmar Ebert. So entfalle für die Forst die arbeits- und kostenintensive Verkehrssicherungspflicht für das nördliche Teilstück am Bachsee. Bis der Biber seine Aktivitäten einstellt, darf der alte Weg nicht passiert werden. Doch wann wird das sein? "Wahrscheinlich wenn er die letzte Buche gefällt hat", sagt Ebert, der für die Privilegien der geschützten Art nur bedingt Verständnis hat.

Eine Chance auf Regulierung, also eines Abschusses oder der Entnahme der Tiere, besteht an dieser Stelle seiner Einschätzung nach nicht. Es handele sich um einen normalen Waldsee. Da der Mensch den Weg am Nordufer nicht nutzen muss, sei eine Gefahr für Leib und Leben schwer zu vermitteln.