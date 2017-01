Konzept fÃ¼r stabile Wasserversorgung

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Der Ersatzbrunnen in der Möserstraße für das Wasserwerk in Zepernick ist bereits gebohrt. Dies ist ein Bauvorhaben aus einer Reihe von Maßnahmen, mit denen die Gemeinde Panketal und der Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal die Wasserversorgung für die kommenden 50 Jahre sicher stellen will. So ist der neue Brunnen bereits in dem Konzept mit Maßnahmen zur Gewährleistung der Trinkwasser-Versorgungssicherheit enthalten, das von dem Eigenbetrieb in Auftrag gegeben und von der AKS Aqua-Kommunal-Service-GmbH erarbeitet wurde.