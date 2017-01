Lindenallee bleibt Gefahrenstelle

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1544646/

Das Verkehrsschild mitten auf der Lindenallee ist nach EinschÀtzung des ADAC so nicht zulÀssig. Seit der Aufstellung wurde das Schild 15-mal umgefahren.

Das Verkehrsschild mitten auf der Lindenallee ist nach EinschĂ€tzung des ADAC so nicht zulĂ€ssig. Seit der Aufstellung wurde das Schild 15-mal umgefahren. © MOZ/Oliver Voigt

2015 führte die Stadt auf Empfehlung der örtlichen Unfallkommission auf der Lindenallee Linksabbiegespuren in die Parkstraße und Karl-Marx-Straße ein. Sie musste damals reagieren, weil die Zahl der Unfälle vor allem mit Linksabbiegern nicht abebbte, bis zu 19-mal im Jahr krachte es dort, auch die Verlegung der Zufahrt verlagerte nur das Problem. Die Stadt verbot das Linksabbiegen auf die Lindenallee, sperrte die linke Fahrspur in beide Richtungen für die Durchfahrt und markierte das mit Verkehrsschildern und gelben Markierungen auf der Fahrbahn.

Danach knallte es leider nicht weniger. 2015 registrierte die Polizei nach Angaben der Direktion Frankfurt im Bereich zwischen den Ampelkreuzungen Neubauer- und Bahnhofstraße 28 Unfälle mit elf Verletzten, 2016 gab es 23 Unfälle mit 9 Verletzten. Und das sind längst nicht alle. In den polizeilich erfassten Fällen taucht achtmal das umgefahrene Verkehrsschild auf. Nach Angaben des Landesbetriebes Straßenwesen musste das Verkehrsschild tatsächlich sogar 15-mal nach Unfällen erneuert werden. Wer das Schild nicht sah und umfuhr, blieb demnach nicht immer pflichtgemäß am Unfallort. Reparaturkosten für den Steuerzahler: mehr als 3000 Euro.

Die neue Verkehrsregelung hat das Problem demnach nicht gelöst. Kritiker behaupten sogar, sie hat es verschärft, denn nun wurde das Schild zur zusätzlichen Gefahrenstelle. Christian Weiser, Fachreferent für Verkehrstechnik beim ADAD, stellt klar: "Innerhalb der Fahrbahn darf kein Verkehrszeichen aufgestellt werden, nur auf einer baulich von der Fahrbahn abgegrenzten Verkehrsinsel. Für eine temporäre Spursperrung mit gelber Markierung müsste die Fahrbahn mit Einrichtungen wie Absperrschranken und gelben Warnleuchten gesperrt werden."

Genaugenommen ist das unerlaubte Schild auf der Fahrbahn ein Hindernis, dass die Sicherheit des Straßenverkehrs beeinträchtigt, Leib, Leben und Sachwerte gefährdet. Das wäre sogar ein Straftatbestand.

Die Verkehrsschilder müssten also mindestens eine Verkehrsinsel erhalten, die nicht einfach so überfahren werden kann. Die Stadt hat in einer ersten Stellungnahme erklärt, dass sie den Hinweis zeitnah prüfen werde.