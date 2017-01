Judoka Karl-Heinz Lehman: "Ich bin kein Abenteurer"

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Auf 60 Lebensjahre blickt Judoka Karl-Heinz Lehmann. Der Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele 1980 in Moskau im Leichtgewicht und erfolgreiche Trainer hat 47 davon in Frankfurt verbracht.

Zu seinem 60. Geburtstag hat sich Karl-Heinz Lehmann verdrückt. Der Olympiadritte 1980, Europameister und WM-Dritte 1981 sowie Trainer international erfolgreicher Judo-Damen hat ihn Anfang Januar allein mit seiner Frau in Wismar verbracht, danach das Geschenk seiner beiden Söhne - ein Schlittenhunderennen im Harz - genossen. Und gestaunt, wie viele Menschen an ihn gedacht haben. Weit über 100 Anrufe und SMS erreichten den Jubilar. "Darüber habe ich mich gefreut. Da wurden viele Erinnerungen an Wegbegleiter wach", erzählt "Kalle" Lehmann. Für ein Frühstück mit seinen Kollegen von der Eliteschule des Sport suchte sich der Lehrertrainer einen besonderen Raum aus: Die einstige Judohalle, in der er selbst trainierte und die heute ein Mehrzweckraum im Mensagebäude ist.

Am 1. September 1970 war der damals 13-jährige Karl-Heinz als Achtklässler an die KJS (Kinder- und Jugendsportschule) in Frankfurt gekommen. Seitdem hat sich sein gesamtes Leben auf dem Sportgelände an der Kieler und Stendaler Straße abgespielt: Schule, Sport, Beruf, selbst die Liebe, denn seine Frau Bärbel, einst Leichtathletin, lernte er hier ebenfalls kennen.

Er sei der Dienstälteste am Standort und habe sich immer wohlgefühlt, sagt Karl-Heinz Lehmann ohne Pathos, fügt mit ruhigem Blick hinzu: "Ich bin kein Abenteurer" und schmunzelt dann doch, als er - in Anspielung auf ein Lied von Helene Fischer - ergänzt: "Ich bin ein Phänomen". Lehmann hat viele solcher Sprüche drauf. Irgendwie scheint er zu schwanken, ob er im Rückblick auf sein Leben staunen oder es als selbstverständlich hinnehmen soll.

Lehmann galt als Späteinsteiger in den Judosport. Aufgewachsen in Julianenhof bei Reichenberg trainierte er erst ein halbes Jahr beim Armee-Sport-Klub (ASK) in 20 Kilometer entfernten Strausberg, als ihn Cheftrainer Hubert Sturm und Trainer Hubert Guse an die Frankfurter Sportschule holten. Erste Erfolge bei der DDR-Spartakiade stellten sich ein. Unter Trainer Rudolf Hendel (69) folgten für das Leichtgewicht (bis 71 Kilogramm) die internationalen Lorbeeren: 1975 und 1977 Junioren-EM-Bronze, 1980 EM-Dritter. Lehmanns sportlicher Leitspruch: "Siege werden in der Verteidigung gemacht". Nach Olympia und WM fügte er seinem EM-Medaillensatz noch Silber und Bronze zu. 1984 beendete er den Leistungssport. Dass es in Frankfurt seit einem halben Jahr einen Olympiahain gibt, der auch an seinen größten Erfolg erinnert, empfindet der Judoka als eine schöne Facette.

Bis zur Wende war der Diplomsportlehrer Judo-Coach an der Sportschule. Zwei ABM-Jahre folgten, ehe er Trainer für den weiblichen Bereich am Landesleistungsstützpunkt wurde. Er hat großen Anteil, dass Judoka des JC 90 Frankfurt wie Maren Kräh, Susi Zimmermann, Romy Tarangul, Marlen Hein und Katrin Dittrich zu internationalen Erfolgen kamen. Und er betreute die sehbehinderte Paralympics-Siegerin, mehrfache Welt- und Europameisterin Susann Schützel.

Seine schönste Erinnerung hat er an die WM der U20 in Südkorea 2002. "Da kamen von den sieben Judoka der Nationalmannschaft mit Maren, Marlen, Katrin und Manja Keller vier aus meiner Trainingsgruppe. Wann gibt es das schon?" Zwar hätten die Mädchen damals keine Medaillen geholt, aber immerhin vierte bis siebte Plätze. Und später international geglänzt.

Nach einer Systemumstellung an den Brandenburger Sportschulen vor zehn Jahren wurde der damals 50-Jährige vom Trainer zum Lehrertrainer, worin er zwei wesentliche Vorteile sah: "Man kann das Training besser steuern. Und ich war nun festangestellt und sozial abgesichert." Mehrere Jahre hat sich Lehmann um die Judo-Ausbildung der Siebtklässler bis zum U-18-Bereich gekümmert. Thea Gercken war sein letzter international erfolgreicher Schützling. Die damals 17-Jährige wurde 2014 Europameisterin der U18. "Thea war für mich der krönende Abschluss. Nach dem Lesen ihrer Dankeskarte hatte ich Tränen in den Augen", ist ihr einstiger Trainer immer noch gerührt.

Seit zwei Jahren konzentriert sich Lehmann auf die Siebt- und Achtklässler und ist als Sichtungstrainer auf der Suche nach neuen Talenten. "Mir liegt das Menschliche: die Kinder für Judo zu begeistern und sie zu begleiten, wenn sie von Mutti und Vati weg sind. Der Weg an die Sportschule ist ein großer Schritt." Er nimmt sich Zeit zum Zuhören, wenn er spürt, dass jemand Probleme mit der Schule, im Internat oder Liebeskummer hat. Und er erzählt gern aus seinem Leben und den Zielen, die man erreichen kann. "Ja, Karl-Heinz Lehmann bringt immer Stimmung rein, er kommt gut mit den Mädchen aus, ist menschlich in Ordnung, fachlich absolut top und ein netter Kollege, mit dem man gern zusammenarbeitet", beschreibt Benny Biemüller seinen Kollegen. Der Frauen-Trainer hat viele von dessen Schützlingen übernommen.

Lehmanns Ziel ist es, die Mädchen so zu entwickeln, dass sie ab der 9. Klasse durchstarten können. "Man muss härteverträglich sein", weiß der Trainer und: "Es ist kein Zuckerschlecken. Ein Wettkampf ist dann mal wichtiger als Omas Geburtstag". Wer es bis zur Elite schaffen möchte, müsse sich mit seinem Sport voll identifizieren, ihn ab einem bestimmten Alter als seinen Job ansehen. "Der Sportler muss sich seinen Aufgaben stellen, darf sich nicht die Schlupflöcher suchen. Man spürt bei den Mädchen, wer den Willen hat, oben anzukommen. Manche muss man dann auch mal bremsen", so der 60-jährige Judoka mit Leib und Seele.

Familiär freut sich der bald dreifache Opa, dass seinem älteren Sohn Sebastian als Judoka auch ein großer Erfolg gelungen ist. Der für den USC Magdeburg startende Zweit-Bundesliga-Kämpfer wurde vor drei Jahren in der Ü30 Europameister.

Lehmann selbst hält sich auf dem Fahrradergometer fit, radelt zwei-, dreimal die Woche eine Stunde. Und er hofft, dass der Judosport in Frankfurt eine Zukunft hat, will gern bis zur Rente weitermachen. "Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Mich könnte man jederzeit wieder in Frankfurt einschulen", betont er und sagt zum Abschluss noch einen weiteren schönen Satz: "Es hat sich in meinem Leben bisher alles gefügt."