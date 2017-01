Festgottesdienst fÃ¼r Kantor in Gransee

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Am diesem Sonntag wird in einem Festgottesdienst ab 14 Uhr im Granseer Gemeindehaus der neue Granseer Kirchenmusiker Robert Bauer in sein Amt eingeführt. "Er ist der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort", sagt Pfarrer Christian Guth über den jungen Musiker.

Robert Bauer arbeitet bereits seit 1. Dezember 2016 in der Kirchengemeinde. Neben der Planung der Granseer Sommermusiken für dieses Jahr gestaltete er im vergangenen Monat bereits die Gottesdienste musikalisch und übernahm die Leitung der verschiedenen Chöre und Instrumentalgruppen. "Die musikalischen Gottesdienste am Heiligen Abend und am erstenWeihnachtsfeiertag waren absolute Highlights", sagt Guth mit merklicher Begeisterung.

Die Gottesdienste hatte Robert Bauer mit seiner Frau, die Schlagzeugerin ist, und dem Bläserkreis der Kirchengemeinde musikalisch gestaltet. "Er passt gut zu uns. Denn wir wollen Kirchengemeinde für die ganze Familie sein. Da gehört die Kita-gründung dazu, aber auch der Bereich der musikalischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Da ist Robert Bauer der richtige Mann", so der Pfarrer. Dass Robert Bauer das kann, zeigte er bereits an seiner letzten Tätigkeitsstätte, der Kultur- und Kinderkirche Eichstädt, an der er auch zukünftig an einem Tag in der Woche tätig sein wird. Die Jugendlichen aus Eichstädt werden auch beim Gottesdienst am Sonntag zu hören sein. Rechtzeitiges Kommen ist angeraten: Der Granseer Gemeindesaal in der Klosterstraße 2a, in dem der Gottesdienst stattfinden wird, hat nur eine Kapazität von zirka 120 Plätzen.