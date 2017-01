Improvisieren und Whiskey probieren

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Die Theaterklause bietet seinen Besuchern in der kommenden Woche eine vielseitiges Programm an. Am Donnerstag, 19. Januar, wird improvisiert. Um 20 Uhr ist das Improvisationstheater auf der Bühne zu erleben. Der Abend verläuft nach dem Motto: Was gibt es da zu improvisieren? - die Verrückten & Verliebten vom Improtheater Paternoster werden es den Gästen erzählen. Der Eintritt für diese Veranstaltung beträgt 10 Euro. Kultur für die Zunge und den Gaumen gibt es am Freitag, 20. Januar, an gleicher Stelle. Whiskey Tasting ist um 19 Uhr angesagt. Hier erhalten die Besucher je sechs Whiskeysorten zur Probe. Zudem wird Finger Food gereicht. Musikalisch wird die Gaumenfreude von Sebastian Pietsch begleitet. Das Tasting kostet pro Person 59 Euro. Interessierte finden weitere Informationen und Veranstaltungstermine im Internet unter www.theaterklause.com . Ticketreservierungen sind ebenfalls online möglich.