Chance fÃ¼r beruflichen Neustart

Frankfurt (Oder) (MOZ) Dorit Risch hat in ihrem Arbeitsleben schon einige Stationen hinter sich - vom Halbleiterwerk bis zur Orgelwerkstatt. Jetzt, mit 47, hat die Frankfurterin in der Altenpflege eine neue Berufung gefunden - dank des Bundesfreiwilligendienstes, der 2011 an die Stelle des Zivildienstes trat.

"2015 hatte ich in der Zeitung eine Annonce gelesen, und dachte: das könnte doch etwas für mich sein", erzählt Dorit Risch. Die Frankfurterin war damals arbeitslos und betreute bereits eine Seniorin aus ihrem privaten Umfeld. Dann bewarb sie sich für den Freiwilligendienst im Theodor-Fliedner-Haus, einem Altenpflegeheim am Lutherstift. Nach zwei Tagen Probearbeit ging es im August 2015 los.

27 Stunden in der Woche unterstützte sie seitdem das Fachpersonal der Pflegeeinrichtung, in der 50 Senioren leben. In den Frühschichten half sie den Bewohnern beim Ankleiden, Waschen und bei Freizeitbeschäftigungen. In den Spätschichten bereitete sie das Abendessen mit zu. "Ich habe schnell gemerkt, dass mich das mit Freude erfüllt", sagt die 47-Jährige.

Am Mittwoch hatte sie nun - nach absolvierten 18 Monaten Dienstzeit - ihren letzten Arbeitstag. Vorerst zumindest. "Am 30. Januar beginne ich beim Tüv Rheinland eine Ausbildung zur Pflegehelferin", berichtet sie. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass sie wieder zurückkehrt.

Dorit Risch sei ein Idealfall, meint Katharina Telschow-Dürr. Sie ist Referentin für Freiwilligendienste beim Evangelischen Diakonissenhaus Berlin-Teltow-Lehnin und betreut zusammen mit zwei weiteren Kolleginnen rund 40 FSJler und 20 Bundesfreiwillige. In Frankfurt betreibt das Unternehmen neben der Lutherstift-Geriatrie und dem Theodor-Fliedner-Haus eine Wohnstätte für Kinder und Jugendliche mit Behinderung, in der Dienstleistende tätig sein können.

"Das Schöne am Bundesfreiwilligendienst ist, dass er auch von Älteren geleistet werden kann, die dadurch neue Berufe kennenlernen und sich umorientieren können", erklärt Katharina Telschow-Dürr. Denn beim BFD gibt es keine Altersgrenze. Anders beim Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ); hier dürfen Bewerber nicht älter als 27 Jahre sein.

Beide Dienste dauern zwischen 6 und 18 Monaten. Ältere Bundesfreiwillige wie Dorit Risch dürfen dabei auch in Teilzeit arbeiten. Die Dienststellen zahlen ein Taschengeld, dessen Höhe variiert - das Diakonissenhaus zahlt 300 Euro monatlich. Die Freiwilligendienstler sind sozialversichert, erhalten Verpflegung, mancherorts auch eine Unterkunft. Hinzu kommen Bildungsseminare, Schulungen, Exkursionen zu ganz unterschiedlichen Themen.

Die Möglichkeiten des Bundesfreiwilligendienst sind vielfältig. In Frankfurt gibt es neben Einsatzstellen bei sozialen Trägern auch solche bei Sport- oder Kultureinrichtungen (Infokasten).

Dorit Risch hat dank ihres Engagements eine neue berufliche Perspektive gefunden. Ihren Dienst bezeichnet sie als "Win-Win-Situation für alle Beteiligten". Als zusätzliche Mitarbeiterin ohne den ganz großen Druck habe sie sich viel Zeit nehmen können. "Das haben die Bewohner gespürt, die mir viel zurückgegeben haben. Gleichzeitig konnte ich die Schwestern bei ihrer Arbeit entlasten helfen."

So optimal läuft es vermutlich nicht in jedem Fall. Doch auch Katharina Telschow-Dürr sagt: "Meine Erfahrung ist: Der Dienst tut den Menschen gut" - egal ob als Überbrückungsjahr nach der Schule oder als Start in einen neuen Lebensabschnitt.

Für März werden in Einrichtungen des Diakonissenhauses noch Freiwilligendienstleistende gesucht. Mehr Informationen unter www.diakonissenhaus.de.