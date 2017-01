Eine BehÃ¶rde, die sich als Dienstleiter versteht

artikel-ansicht/dg/0/

Durch die Vermittlung von Erfahrungen bei der Lösung kommunaler Aufgaben fördert die Kommunalaufsicht bekanntermaßen die Entschlusskraft und die Verantwortungsbereitschaft der Gemeinden, Ämter und Zweckverbände, um deren Rechte zu schützen und die Erfüllung ihrer Pflichten zu sichern. Im Jahre 2016 hatte sich die Kommunalaufsicht bei der Bearbeitung von Rechtsaufsichtsbeschwerden am meisten mit nachfolgenden Themen zu befassen: Die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse, mit der Vergabe von öffentlichen Aufträgen sowie mit Haushalts- und Wirtschaftlichkeitsfragen und weiterhin mit Gebühren und Beiträgen, die etwa mit Blick auf den Straßenbau oder der Wasser- und Abwasserproblematik zu tun haben. "Im Ergebnis der Bearbeitung wurden an die jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten zahlreiche Hinweise zur Verbesserung der Arbeit der Gemeindeorgane und der Verwaltung gegeben. Beanstandungen, Aufhebungen oder Anordnungen wurden durch die Kommunalaufsichtsbehörde in diesem Zusammenhang nicht erlassen", so der Leiter der Kommunalaufsicht, Hans-Jürgen Löwe.

Im Vergleich zum Jahr 2015 hätten sich diese Schwerpunkte allerdings nicht wesentlich geändert. Von den insgesamt 56 Rechtsaufsichtsbeschwerden im Jahr 2016 kamen übrigens die meisten aus den Gemeinden Brieselang (28), Schönwalde-Glien (8) und Falkensee (7). "Der Arbeitsaufwand der Kommunalaufsicht für die Bearbeitung von Rechtsaufsichtsbeschwerden lässt sich nicht allein aus den Fallzahlen bewerten, da einzelne komplizierte und komplexe Problemstellungen zum Teil erheblichen personellen und zeitlichen Aufwand erfordern. Insofern ist auch eine rechnerisch ermittelte durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Rechtsaufsichtsbeschwerde von rund 33 Tagen im Jahr 2016 nur begrenzt aussagefähig."

Die Anzahl der Rechtsaufsichtsbeschwerden in den Jahren 2014 bis 2016 bezifferte die Behörde übrigens mit insgesamt 128, davon 71 von Gemeindevertretern, die unter anderem das öffentliche Auftragswesen, Haushalts- und Wirtschaftlichkeitsfragen oder die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse (Themen: Öffentlichkeit, Einwohnerfragestunde, Befangenheit, Antragsrechte) erörtert wissen wollten.

51 "Bürgerbeschwerden" zu folgenden Themen gab es: Ordnung und Sauberkeit öffentlicher Anlagen und Flächen, Nutzung und Erwerb von Gemeindegrundstücken und sonstigen Vermögensgegenständen, Bauleitplanung der Gemeinden) sowie sechs von Bürgermeistern, Unternehmen, Rechtsanwälten.

Und sonst? Beschlüsse mussten im vergangenen Jahr mit von der Kommunalaufsicht nicht aufgehoben werden. Soweit formale Fehler festgestellt wurden, korrigierten die Gemeinden diese selbst, wie Löwe betonte. "Grundsätzlich folgen die Ämter und Gemeinden sowie Zweckverbände den Hinweisen der Kommunalaufsichtsbehörde freiwillig. Beanstandungen, Aufhebungen und Anordnungen sind repressive Aufsichtsmaßnahmen, die nur in Ausnahmefällen ergriffen werden.

Juristische Auseinandersetzungen mit Ämtern, Gemeinden oder Zweckverbänden sind daher ebenfalls nur die Ausnahme."

Zu den Aufgaben gehören weiterhin die Prüfung und gegebenenfalls Genehmigung/Versagung der Genehmigung oder Beanstandung von Haushaltssatzungen oder Haushaltssicherungskonzepten, Kreditaufnahmen beziehungsweise kreditähnlichen Geschäften, Inanspruchnahme von staatlichen Fördermitteln, Vermögensveräußerungen, Gebietsveränderungen, Vereinbarungen zur kommunalen Gemeinschaftsarbeit, wirtschaftliche Betätigung und etwa das allgemeine Satzungsrecht.

Die Kommunalaufsichtsbehörde, die grundsätzlich nur im öffentlichen Interesse tätig wird, ist nach ihrer gesetzlichen Aufgabenstellung vorrangig beratend gegenüber den Gemeinden, Ämtern und Zweckverbänden tätig. Sie dient nicht dem Interesse einzelner Privatpersonen, Gruppen oder Unternehmen, sondern hat im öffentlichen Interesse sicherzustellen, dass die Verwaltung der Gemeinden, Ämter und Zweckverbände im Einklang mit den Gesetzen erfolgt. Ebenso ist die Bearbeitung von genehmigungs- und anzeigepflichtigen Maßnahmen eine wichtige Voraussetzung für deren Handlungsfähigkeit. Insofern ist die Kommunalaufsichtsbehörde "manchmal auch unbequemer Dienstleister" für Kommunen und Zweckverbände.

Ein Rechtsanspruch auf ein Eingreifen der Kommunalaufsicht in die kommunale Selbstverwaltungshoheit der Gemeinden, Ämter und Zweckverbände besteht daher grundsätzlich nicht. Vielmehr steht dem Bürger regelmäßig der Rechtsweg offen, wenn eine Verletzung seiner geschützten Rechte durch Maßnahmen der Kommune oder Zweckverbände in Betracht kommt.