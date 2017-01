artikel-ansicht/dg/0/

Predazzo (dpa) Olympiasieger Eric Frenzel hat sich erneut den Sprungsieg beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Val di Fiemme gesichert. Am Sonntag kam der Oberwiesenthaler auf 138 Meter.

Eric Frenzel hat anch dem Springen die Führung in Val di Fiemme. © Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa

Nach einer Sicherheitslandung erhielt er 141,1 Punkte und geht damit 18 Sekunden vor dem Japaner Go Yamamoto in den 10-Kilometer-Lauf am Mittag. Dessen Teamkollege Akito Watabe hat als Dritter 30 Sekunden Rückstand auf Frenzel. Auch die übrigen DSV-Athleten sicherten sich gute Ausgangspositionen: Björn Kircheisen ist Sechster mit 1:03 Minuten Rückstand, Fabian Rießle muss als 13. 1:18 Minuten aufholen, Johannes Rydzek als 16. 1:26 Minuten.