Winter an der Gohlitz

Immer wieder tauchen weiße Hälse ins Wasser des Uferbereichs, um die letzten Reste der Wasserpest zu zupfen und genüsslich herunter zu schlürfen. Enten und Blesshühner schnacken eher nur herum. Einige Fußabdrücke der Vögel zeigen in Richtung Angelkahn, aber dieser ist verwaist und wird erst wieder im Frühjahr über den Nebenarm zur Havel schippern.

Das Nebengewässer Gohlitz hatte vor Jahrhunderten Verbindung mit anderen Havelarmen. Gleichzeitig bildete der Nebenarm mit seinen sumpfigen Wiesen damals einen natürlichen Schutz für die Milower Burg von Osten her. Von Norden schützte die Havel das Rittergut, und westlich lag die Stremme, sodass die Milower Burgherren lediglich zum Süden hin einen Schutzwall errichten mussten. Aus Sicht der Landwirte betrachtet, wurden im Verlauf der Zeit im nordöstlichen Teil Milows, in Richtung Premnitz, Gräben neu gezogen oder alte Flussläufe verändert, um Futter von den Havelwiesen zu gewinnen.

Die Gohlitz blieb sozusagen als Relikt dieser Maßnahmen erhalten. Dennoch wurde der etwa 150 Meter lange Flussabschnitt seit 1872 auch anderweitig genutzt. In jenem Jahr gründete Wilhelm Jerichow die gleichnamige Werft am Havelarm, in der Schiffer ihre Lastkähne reparieren ließen und wo auch neue Schiffe vom Stapel liefen. Nach dem Tode des Gründers kümmerte sich sein Sohn Herrmann um die Firma, der wiederum übergab diese später seinem ältesten Sohn Erich. Bruder Conrad, auch Schiffbaumeister, konstruierte zahlreiche Boote - später sogar Kajütboote, und die Brüder setzten ihre Pläne praktisch um und erarbeiteten sich einen guten Ruf in dieser Branche.

Reparaturen blieben Basisgeschäft, aber es wurden auch anspruchsvolle Vorhaben realisiert, wie beispielsweise Arbeiten an Fahrzeugen der Wasserpolizei.

Nach dem Ableben von Erich übernahm dessen Sohn Bernd mit Beginn der 1980er Jahre die ehemalige Werft. Er spezialisierte sich auf den Service von Yachten, Motorbooten und kleinen Wasserfahrzeugen und baute die "Liegeplätze" aus, wie es sie bis heute noch an der Gohlitz gibt. In der "Saison", von Frühjahr bis Herbst, herrscht dann wieder Trubel bei den Bootsfreunden, die ihre besinnlichen Flecken an der Havel ebenso aufsuchen werden, wie es die Tiere an diesem Wintertag taten.