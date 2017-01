artikel-ansicht/dg/0/

Grebs (MZV) Hin und her - Zähne putzen ist nicht schwer. Und damit es auch schon im jungen Alter gut klappt, ist die Kita Haus Sonnenkäfer bei ihren Kindern besonders aktiv. Seit vielen Jahren schon werden die Zähne nach dem Mittagessen geputzt, zuckerfreie Nahrungsmittel gereicht und auf die Nuckel-Entwöhnung geachtet. Kinder ab einem Jahr trinken aus kleinen Tassen anstatt aus Nuckelflaschen. Lohn für diese Arbeit der fünf Erzieherinnen ist nun die Auszeichnung "Kita mit Biss" vom Landkreis Potsdam-Mittelmark. "Ab dem ersten Zahn wird der Umgang mit der Zahnbürste geübt", so Kita-Leiterin Mendy Bliedtner zum Einstieg mit dem Putzwerkzeug für die Beißerchen. Aus der Zeitung erfuhr Bliedtner von der Initiative und weil die Amtszahnärztin aus Werder sich sowieso einmal im Jahr die Zähne der derzeit 39 Kinder anschaut, lag eine Bewerbung für die Auszeichnung praktisch auf der Hand - oder im Mund. Alle Kriterien wurden erfüllt und so kam es zur Unterzeichnung der Beitrittserklärung. Das Zertifikat ist unbegrenzt gültig und auch die Eltern begrüßen das Konzept. Frühstück, Obstpause und ungesüßter Tee gehören zum Kita-Alltag. Ein zuckerfreier Vormittag und die Kontrolle der Kieferstellung sind ebenfalls zu nennen. Die Erzieher achten auf eine ausgewogene Ernährung und regen die Kinder zum Zähneputzen an. Die Kita Haus Sonnenkäfer ist damit die dritte Kita-Einrichtung in der Gemeinde Kloster Lehnin, die das Zertifikat erhalten hat. Für die Kita ist es eine große Ehre und auch ein Anreiz für die Eltern, zuckerfreie Lebensmittel auf den Tisch zu stellen. Es geht eben nicht ohne Engagement und zum Wohl der Zahngesundheit.