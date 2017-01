Gerhard GlÃ¼ck mit Â«GÃ¶ttinger ElchÂ» ausgezeichnet

artikel-ansicht/dg/0/

Gerhard Glück mit «Göttinger Elch» ausgezeichnet

Göttingen (dpa) Gerhard Glück (72) hat den Satire-Preis «Göttinger Elch» erhalten. Der in Kassel lebende Zeichner, Maler und Fotograf nahm die Auszeichnung am Sonntag in Göttingen für sein satirisches Lebenswerk entgegen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1544699/





Der Zeichner, Maler, Fotograf und Objektemacher Gerhard Glück in einer Warnweste am Rednerpult in Göttingen.



© Swen Pförtner/dpa