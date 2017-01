Mit neuen Produkten zur GrÃ¼nen Woche

artikel-ansicht/dg/0/

Rädigke (MZV) Dieser Tage haben Monika und Dieter Hinze sowie Marion Freiberger noch viel zu tun. Dutzende Flaschen mit feinstem Rapsöl müssen abgefüllt, etikettiert und verschlossen werden. Eigentlich sind die Drei dabei längst ein eingespieltes Team. Und doch sind die bevorstehenden Arbeiten etwas besonderes. Das Trio wird - für die Präsentation auf der Grünen Woche in Berlin - die beiden neuesten Ölkreationen, die in der Agrargenossenschaft Rädigke-Niemegk entwickelt wurden, abfüllen. "Dabei handelt es sich um ein Knoblauchöl, angesetzt mit frischem Knoblauch und mit getrockneten Knoblauchscheiben sowie ein Chili-öl, abgefüllt mit Chiliflocken und ganzen Chilischoten", ergänzt Florian Schulze.

Ein dreiviertel Jahr hat die Entwicklung der beiden Produkte in Anspruch genommen, deren Grundlage das in der Rädigker Ölmühle kaltgepresste Rapsöl ist. "Unsere Erfahrungen bei Rapsanbau, Ernte, Lagerung und Pressung gewährleisten ein zuverlässiges Produkt", so der 30-Jährige, dessen Büro nur durch den Frühstücksraum der Agrargenossenschaft von der "Versuchsküche" getrennt ist. Eigentlich ist die eine ganz normale Kantinenküche, die sich zwischenzeitlich jedoch immer wieder in eine Ölmanufaktur verwandelt.

Alles begann 2006, als die Genossenschaft eine Ölmühle baute. Jedoch nicht um feinste Speiseöle herzustellen, sondern um Kraftstoff für die Landtechnik zu produzieren. Der Raps auf den Feldern wurde damals zum Energielieferanten - bis der Dieselpreis sank und der Rapspreis stieg. Die Zeit für eine neue Geschäftsidee war reif.

Die wurde wiederum nicht vor der eigenen Haustür, sondern mit der Speiseölherstellung in der Kantinenküche entdeckt.

2012 wurde das erste Rapsöl aus eigener Herstellung abgefüllt - komplett in Handarbeit. Unter der Regionalmarke "von Hier" wird dieses Produkt seitdem im Lebensmitteleinzelhandel vermarktet. "Um die Qualitätskriterien für unser kaltgepresstes Rapsöl ständig zu gewährleisten, haben wir ein eigenes Hygienekonzept für unsere Ölmühle entwickelt", erläutert Florian Schulze bei einem Rundgang durch die Anlage.

Im Anschluss geht es noch einmal zurück in die Küche. Dort mehren sich bereits die Flaschen mit dem feinen Knoblauch- und dem Chiliöl, das demnächst auf der Grünen Woche beworben werden soll. Den beiden neuesten Kreationen sollen weitere folgen. Monika Hinze und Florian Schulze haben diesbezüglich schon erste Vorstellungen, in welchen Geschmacksrichtungen sie weiter experimentieren wollen. Die 63-Jährige gelernte Industriekauffrau ist dabei die gute Seele der Genossenschaft - eine Art "Produktentwicklerin". Florian Schulze wiederum, der eigentlich Lehrlingsbeauftragter und Leiter der Schweineproduktion ist, ihr wichtigster "Vertrauensmann". Küche und Büro des jungen Mannes trennt wie bereits erwähnt, nur der Frühstücksraum der Genossenschaft. Allein im vergangenen Jahr wurden dort knapp 10.000 Flaschen feinsten Speiseöls der Regionalmarke "von Hier" abgefüllt - und parallel dazu das Knobi- und das Chiliöl entwickelt.

Die Grüne Woche in Berlin wollen die Rädigker nutzen, um potenziellen Berliner Kunden die regionalen Produkte näher zu bringen, Marktbeziehungen aufzubauen und die neuen Produkte zu testen.

Der weltgrößte Marktplatz der Ernährungswirtschaft öffnet vom 20. bis 29. Januar seine Türen. Die Agrargenossenschaft Rädigke-Niemegk präsentiert ihre Produkte am 24. Januar in der Halle 21 a - der Brandenburg-Halle - am Gemeinschaftsstand des Landkreises Potsdam-Mittelmark.