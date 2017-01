Tierfreunde FlÃ¤ming: Im Dienste der Tiere

artikel-ansicht/dg/0/

Lütte (MZV) Tiere liegen Waltraud und Manfred Linow am Herzen. Sie engagieren sich seit Jahren für den Verein Tierfreunde Fläming. Der aus 22 Mitgliedern bestehende Verein setzt sich aktiv für das Tierwohl ein. Im vergangenen Jahr wurden durch die Tierfreunde 34 Katzenkinder, auch einige ältere Fellnasen, in Pflegestellen aufgenommen und vermittelt. Pflegestellen befinden sich in Grubo, Niemegk, Bad Belzig und bei Linows in Lütte. Des Weiteren wurden 97 freilebende Mietzen eingefangen und kastriert. Meist sind es Hinweise aus der Bevölkerung, die Manfred Linow aktiv werden lassen. Er legt sich auf die Lauer, gibt nicht auf, bis er das freilebende und freiheitsliebende Tier eingefangen hat. Selbstverständlich wird das Tier nach erfolgter Kastration wieder frei gelassen. "Bei einer gemeinsamen Aktion mit der Tiertafel Bad Belzig konnten wir 40 Tiere kastrieren lassen", berichtet Manfred Linow. Ein großer Erfolg. Ein weiterer Erfolg ist die im vergangenen Jahr durchgerungene Kastrationspflicht für Freigängerkatzen in Bad Belzig. "Nach einem zähen Ringen wurde der Beschluss gefasst", berichtet Waltraud Linow, die allerdings auch schon mit den Schattenseiten des Beschlusses in Berührung kam. "Es gibt Bürger, die dann einfach behaupten, dass sie gar keine Katzen haben." Für die Kastrationen der freilebenden Katzen hat der Verein im vergangenen Jahr rund 9.800 Euro ausgegeben. Weitere 5.300 Euro wurden in die Pflege und ärztliche Behandlung von Katzen, Fundhunden, Igeln und Vögel - insgesamt waren es 160 Tiere - investiert. Die Vereinskasse wird gespeist aus Mitgliedsbeiträgen, aus Spenden und Fördermitteln des Landes Brandenburg. "Spenden, die zu 100 Prozent den Tieren zugute kommen, sind immer willkommen."