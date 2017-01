Mit Schwung ins neue Jahr

artikel-ansicht/dg/0/

Dallgow-D├Âberitz (MOZ) Der Januar ist der Monat der Neujahrsempfänge. Gelegenheit, auf das vergangenen Jahr zurückzuschauen und einen Blick auf das Bevorstehende zu werfen. Was war gut, was ist noch nicht richtig gelungen, was erwartet uns im nächsten Jahr?

Der Dallgower Neujahrsempfang am vergangenen Freitag im großen Saal der Tanzschule "Allround" stand ganz im Zeichen der ehrenamtlichen Tätigkeit. Etwa 120 Gäste waren der Einladung des stellvertretenden Bürgermeisters Peter Kristke gefolgt. Zum Auftakt begrüßte Kristke die Ehrengäste, darunter Landrat Roger Lewandowski (CDU), die Bundestagsmitglieder Uwe Feiler (CDU) und Harald Petzold (DIE LINKE), die Landtagsabgeordneten Barbara Richstein (CDU) und Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Die Grünen) und den Schönwalder Bürgermeister Bodo Oehme (CDU). Kristke bedankte sich bei den ehrenamtlich Tätigen ebenso, wie bei den Mitgliedern der Gemeindeverwaltung für die geleistete Arbeit.

Die wohl größte und schönste Überraschung für alle Anwesenden war jedoch der Auftritt von Jürgen Hemberger (Freie Wähler). Noch gezeichnet von schwerer Krankheit, aber hoffnungsvoll und erkennbar auf dem Weg der Besserung, nahm der Bürgermeister von Dallgow-Döberitz die Gelegenheit wahr, um unter langanhaltendem Applaus auf die Bühne zu gehen und allen Dallgowern für die Genesungswünsche zu danken. "Ich bin froh, wieder hier zu sein. Ihre Grüße und Wünsche haben mir geholfen, das vergangene Jahr zu überstehen", sagte der 61-jährige und wünschte allen ein frohes neues Jahr.

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Ralf Böttcher (CDU), versicherte Hemberger, dass in seiner Abwesenheit alles Notwendige getan werde, um die Gemeinde weiter auf Erfolgskurs zu halten. Im vergangenen Jahr sei man gut vorangekommen. Der Kita-Neubau in der Straße Am Reitplatz werde demnächst eröffnet, die Bodenplatte für das neue Rathaus sei fertig, 2018 soll das zentrale Verwaltungsgebäude bezogen werden, der Schulausbau gehe voran und nach 13 Jahren sei es endlich gelungen, den Grundstückskaufvertrag für den Bau des Sportplatzes in Seeburg auf den Weg zu bringen. Obwohl die Investoren vor der Tür stünden, würde an bestehenden Bebauungsplänen nichts geändert, betonte Böttcher: "Wir werden uns unsere Natur und die Grünflächen erhalten." Einzige Ausnahme bleibe der Bebauungsplan für die Dallgower Mitte, südlich des Bahnhofs. Fortschritte gäbe es auch bei den Konzessionsverträgen für das Gas- und Stromnetz sowie bei der Verkehrsplanung. Schwerpunkte für 2017 seien der Lärmschutz an der B5, der Wohnungs- und Straßenbau sowie der Kita-Neubau an der Finkenkruger Straße bei laufendem Betrieb der bestehenden Einrichtung. Dem immer wieder geäußerten Vorwurf, es werde zu wenig für die Kinder getan, stellte Böttcher die bisherige Investitionssumme von rund 20 Mio. Euro für Kindereinrichtungen und Schulen entgegen. Bis 2020 werden voraussichtlich 30 Mio. Euro erreicht sein.

Ralf Böttcher schloss seine Rede mit dem Dank für die unverzichtbare Arbeit der Ehrenamtlichen, z.B. im Sportverein, bei der Willkommensinitiative, dem Bürgerbus, der Freiwilligen Feuerwehr, der Bibliothek und nicht zuletzt auch bei der Gemeindevertretung. Stellvertretend für die vielen freiwilligen und unentgeltlichen Helfer wurde Beate Bellenbaum für die mehr als 8-jährige Tätigkeit in der Bibliothek ausgezeichnet. Gleichermaßen gewürdigt wurde die Arbeit von Dr. Christoph Janssen, der sich seit der Wende in der Gemeindevertretung vielfältig engagiert. Eine Ehrung gab es auch für Wolfgang Hans, der seit 68 Jahren für die Freiwillige Feuerwehr tätig ist, diese mit aufgebaut und geprägt hat und dabei zu einem Vorbild für die heutigen Wehrführer geworden ist.

Kulturell umrahmt wurde der Neujahrsempfang von einem unterhaltsamen musikalisch, tänzerischen Programm der Klassenstufen 5 und 6 aus der Grundschule "Am Wasserturm". Zum fulminanten Abschluss und vielleicht auch, um das neue Jahr mit viel Schwung und Energie anzuschieben, führte die Tanzgruppe der Tanzschule "Allround" in exotischen Kostümen einen temperamentvollen Dschungeltanz auf.