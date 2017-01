Begleitservice an Werktagen

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Flexibel in allen Lebenslagen - das bietet der kostenfreie Begleitservice der BAS Brandenburg an der Havel, Arbeitsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH. Seit über fünf Jahren unterstützen die Wegbegleiter mobilitätseingeschränkte Menschen der Stadt bei ihren alltäglichen Wegen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Viele ältere Bürger der Havelstadt sind in ihrer Mobilität, zum Beispiel durch Gehhilfen oder einen Rollstuhl, eingeschränkt. Andere fühlen sich unsicher allein zu Fuß und in der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Die insgesamt acht Wegbegleiter unterstützen diese Menschen bei ihren alltäglichen Wegen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Stadt. Der Service beginnt stets an der Wohnungstür und führt die zu Begleitenden zu Ärzten, Ämtern, Verwaltungen aber auch zu Freizeitaktivitäten oder Ähnlichen und erfolgt dann auch wieder zurück. Der Begleitservice der BAS Brandenburg an der Havel ist montags bis freitags von 8 Uhr bis 18 Uhr im gesamten Stadtgebiet im Einsatz. Unter der Telefonnummer 0800/4800050 kann kostenfrei eine Buchung erfolgen. Ebenso ist auch der Begleitservice für alle kostenfrei, nur der Fahrausweis muss bezahlt werden. Diese Art der Unterstützung mobilitätseingeschränkter Menschen der Stadt Brandenburg an der Havel ist dank der engen Zusammenarbeit und Förderung mit dem Jobcenter, der Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel und den Verkehrsbetrieben der Stadt möglich.