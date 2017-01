373 Seiten Leben pur * Ein MusterbÃ¼rger

artikel-ansicht/dg/0/

Lehnin (MZV) Autobiografien schreibt heutzutage fasst jeder. Ob alternde Fußballer oder Musiker, aber auch der Nachbar von nebenan zückt schon mal den Bleistift und hält seine Lebensgeschichte fest. So im Fall von Manfred Haertel ausDer 79-Jährige ist Autor und hat schon fünf Bücher über seine Vergangenheit in der DDR verfasst. Nun ist noch ein weiteres hinzugekommen: Ein Musterbürger wurde Fred nie. Es ist die Fortsetzungsgeschichte von "Ein Musterschüler wurde Fred nie" und beschreibt die Erlebnisse von Manfred seit seinem 18. Lebensjahr bis zur politischen Wende 1989 in Deutschland. Die wichtigsten Etappen aus Haertels nebst Gattins Leben nach der Lehre mit dem Abitur, wie es damals noch hieß, bis hin zum Ausreiseantrag im Oktober 89 sind in dem 373 Seiten starken Werk festgehalten. Seine Frau lernte der Autor in der Schule kennen. Grenzen ausloten war sein Motto. Das brachte ihn fast um den Studienplatz als Lehrer, aber ein Brief an Walter Ulbricht brachte wieder alles ins Lot. Studium erfolgreich abgeschlossen und dann in den Beruf. Auf einem Jugendwerkhof für männliche Minderjährige, die schon etwas auf dem Kerbholz hatten. Die Erlebnisse verarbeitete Haertel nachts und hielt sie mit dem Adler-Such-System auf Papier fest. Da wäre auch noch die NVA-Zeit. Als Reservist, der keine Waffe in die Hand nimmt, war "Fred" als 35-Jähriger und Vater zweier Kinder eingezogen worden. "Solange die Russen hier sind, komme ich nicht zurück", so Haertels Ansage kurz vor dem noch nicht zu ahnenden Mauerfalls. Nach der Ausreise landete "Fred" in Lehrte an einer Schule auf einer Referendariatsstelle. Nach 20 Jahren des Lehrens in der DDR kurios und "Ich könnte da nischt lernen", so Haertel. Nach der Wiedervereinigung kam Manfred in die Brandenburger Region zurück. Er warf einen Blick in seine Stasi-Akte und begegnete in der Schule in Damsdorf einem "alten" Bekannten. Was sich in der Akte über Manfred ansammelte und wen er wiedertraf, können Interessierte im aktuellen Buch nachlesen. Oder sie lassen es sich vorlesen. Haertel plant eine Lesung aus "Ein Musterbürger wurde Fred nie" im Frühjahr dieses Jahres in der Bibliothek in Nord sowie Hohenstücken. Bereits den literarischen Vorgänger präsentierte der Autor in einer Lesung. "Es war eine tolle Sache und eine gute Diskussion im Anschluss", so "Fred" zur Resonanz. Ob es einen dritten Teil geben wird? Ideen liegen in der Schublade. Der Titel ist noch offen. Nur soviel: Es könnte politisch werden. Das aktuelle Buch können Biografie-Interessierte mit Heimatpathos in der Wichern Buchhandlung in der Havelstadt bestellen. Die ISBN lautet 783741282409. "Ein Musterbürger wurde Fred nie" ist für 11,99 Euro zu haben.