Berlin (dpa) Eine 34-Jährige wird verdächtigt, ihr Baby nach der Entbindung in einer Berliner Wohnung getötet zu haben. Die Frau wurde am Samstag im Stadtteil Schöneberg festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie sollte noch am Sonntag einem Gericht für den Erlass eines Unterbringungsbeschlusses vorgeführt werden. Dies hätte zur Folge, dass sie in eine geschlossene Psychiatrie kommt.