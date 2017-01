Instrumente fÃ¼r das Leben

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Beim Tag der offenen Tür präsentierten sich am Sonnabend das Bertolt-Brecht Gymnasium und die Kreismusikschule in Bad Freienwalde. Ob Instrumente ausprobieren oder sich über fachliche Inhalte informieren - künftige Schüler und ihre Eltern konnten sich einen Überblick verschaffen.

Die Töne wollen noch nicht so recht entweichen. Mit Hilfe von Musiklehrerin Manja Putscher unternimmt Finn die ersten Versuche an der Querflöte. "Er hat vor, ein Instrument zu lernen und probiert heute alles durch", sagt Mutter Mira Schröder. Auch das Schlagzeug habe er bereits ausprobiert. Sein Favorit sei aber die Geige. In den Räumen der Musikschule stehen am Sonnabend diverse Instrumente bereit.

Musiklehrer Victorian Stoica regt in einem anderen Raum die Kinder dazu an, Saxophon und Tuba ein paar Töne zu entlocken. Unter den Besuchern ist auch Matthis. Er spiele schon seit der vierten Klasse Saxophon in der Bläserklasse in Wriezen, erzählt der Elfjährige. Etwas weniger Erfahrung mit Musikinstrumenten hat die achtjährige Mailin, die am Keyboard in die Tasten haut und sich auch von der riesigen Tuba nicht abschrecken lässt. Von Victorian Stoica, der Saxophon und Klarinette unterrichtet, erhält sie erste Tipps zum Umgang mit dem Instrument.

In den oberen Etagen des Gebäudes Am Scheunenberg präsentieren Lehrer und Schüler die einzelnen Fächer des Bertolt-Brecht-Gymnasiums. Erik Tornow und Maximilian Bihn erklären den Besuchern im Informatik-Raum den Aufbau der Internetseite der Schule. Auf der Seite könne man den Stundenplan einsehen und nachschauen, ob eine Stunde ausfällt, sagt der 16-Jährige Erik Tornow. "Über Veranstaltungen schreibt der Medienkurs kleine Texte, die auf der Internetseite veröffentlicht werden", sagt der Schüler. Auch englische Texte wie von einem Theaterstück in Berlin seien dort zu finden.

Auch mit dem Sprachenangebot an der Schule können sich die Besucher vertraut machen. In einem Raum liegen diverse Schulbücher und Spiele zum Lernen von Vokabeln aus. Ein Miniatur-Modell eines Eiffel-Turms steht dazwischen. Ab der siebten Klasse hätten Schüler die Wahl zwischen Russisch und Französisch, erklärt Lehrerin Astrid Simanowski, die an der Schule Französisch unterrichtet. Seit mehreren Jahren sei die Wahl zwischen den Fächern ausgeglichen. "Dass wir auch russisch anbieten, wird gut angenommen", ist ihre Erfahrung.

Dass Latein nicht nur aus trockener Grammatik besteht, beweist Lehrerin Babette Neumann in einem anderen Teil des Gebäudes. Zur Begrüßung der Gäste gibt es römisches Opferbrot, das größtenteils aus Käse besteht. Der Name bezeichnet die Tatsache, dass man etwas opfert, was etwas wert ist, sagt sie. "Und Käse ist wertvoller als Mehl", erklärt sie den Brauch.

Im Unterricht würden sie sich nicht nur mit der Sprache, sondern auch mit der Geschichte, römischer Mythologie und dem Thema Latein in der Werbung beschäftigen. Viele Begriffe oder Marken würden aus dem Lateinischen stammen, sagt Babette Neumann und nennt das Beispiel der Creme "Penaten", was die römischen Schutzgötter der Familie bedeuten. "Um zu zeigen, dass Latein um uns herum, in unserem Alltag ist", betont die Lehrerin. Neben einer Arena mit Gladiatoren aus Playmobil sind auch römische Spiele wie die Radmühle zu entdecken. Das hätten die Römer gespielt, um sich die Zeit zu vertreiben.

Auch die Schülerinnen Leonie Deppe und Pauline Ott konnten sich davon überzeugen lassen, dass Latein mehr als nur ein trockenes Schulfach ist. "Das hätte ich am Anfang gar nicht erwartet", sagt Zehntklässlerin Pauline Ott. "Aber es macht viel Spaß."