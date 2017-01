Wasser-Rettung geglÃ¼ckt

artikel-ansicht/dg/0/

Alt Zeschdorf (MOZ) Eine Rettungsübung führten am Sonnabend fünf junge Anwärter in Vorbereitung auf eine Ausbildung am Badesee in Alt Zeschdorf durch. Ausbilder Sven Oberländer mahnte zur Vorsicht - dünne Stellen im Eis sind nur schwer auszumachen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1544736/

Es sind nur zwei Grad über Null. Der Wind weht kalt über den Hügel am Badesee in Alt Zeschdorf, als Justin Leitschak ins Eis einbricht. Er trägt einen Neoprenanzug und rudert wild mit den Armen. Der Retter Kai Hase steht am Ufer bereit, wirft das Spineboard, eine Rettungstrage aus Plastik, das an einem Seil befestigt ist, vor sich auf das Eis und robbt zu der Stelle. Mit den Armen schiebt er sich nach vorn zu dem Loch, in das Justin mit Absicht eingebrochen ist. Auch er trägt einen Neoprenanzug, der ihn vor den eisigen Temperaturen des Wassers schützt.

Bei dieser Rettungsübung, die von Ausbilder Sven Oberländer genau beobachtet wird, sollen die 14- bis 16-Jährigen lernen, was im Ernstfall zu tun ist. Sie lassen sich zu Rettungssanitätern schulen. In dieser Ausbildung ist die Wasserrettung und auch die Versorgung von unterkühlten Opfern ein wichtiger Punkt.

Endlich ist Kai Hase aus Alt Zeschdorf bei dem eingebrochenen Justin angelangt. Er schiebt die Rettungstrage ins Wasser, Justin ergreift sie und Kai zieht ihn aus der tödlichen Kälte. Am Ufer stehen zwei Rettungskräfte, die am Seil ziehen und beide sicher ans Ufer befördern.

"Ist das Eis nicht so dick wie an diesem Badesee, kann es auch vorkommen, dass die Trage immer noch mehr Eis wegbricht, beim heraus ziehen, und die Rettung noch schwieriger wird", erklärt Sven Oberländer. Doch in Alt Zeschdorf sei es relativ dick. Dennoch warnt der erfahrene Sanitäter davor, die Fläche zu betreten. "Man kann nicht wissen, wo das Eis dünner ist und wo so dick, dass es einen Menschen trägt", erklärt er. Deshalb wolle er auch an Eltern appellieren, Kindern genau die Gefahren zu erklären. "Erst in der vergangenen Woche ist ein Mädchen im nördlichen Oderbruch eingebrochen. Sie konnte zum Glück gerettet werden, aber manchmal geht das auch nicht gut aus. Die meisten Menschen sterben nicht, weil sie ertrinken, sondern sie erfrieren", sagt er.

Die Rettungsübung gehört auch für Rettungsschwimmer zum Pflichtprogramm. "Die Übung ist sehr gut verlaufen", resümiert Sven Oberländer. Neben den praktischen Situationen, in denen das richtige Verhalten im Ernstfall geübt wird, gehört auch viel Theorie dazu. "Es gibt den sogenannten Bergungstod", sagt er. Damit ist gemeint, dass vermeintlich gerettet Opfer Minuten nach der Bergung plötzlich sterben können, wenn sie zu schnell erwärmt werden. Herzrhythmusstörungen seien dabei besonders häufig. Im Rettungswagen komme es darauf an, den Kreislauf zu stabilisieren und zügig ins Krankenhaus zu fahren, erklärt der Ausbilder seinen Schülern. Denn pro Minute, die ein unterkühlter Mensch einen Kreislaufstillstand hat, sinkt die Überlebenschance um zehn Prozent.

Alt Zeschdorf ist von Sven Oberländer nicht zufällig für die Übung ausgesucht worden. Ende des Monats wird gegenüber des Sees das neue Ausbildungszentrum der "Paramedics", dessen Träger der Jugendförderverein Frankfurt ist, eröffnet. Schon jetzt gebe es etwa 50 Anmeldungen für die Schulungen, die dort von nun an regelmäßig stattfinden werden. "Unser Zentrum in Frankfurt hatte zu wenig Platz. Alt Zeschdorf bietet alles, was wir brauchen", sagt Oberländer.