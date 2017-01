800 sichere Jobs, Millionen Akten

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eines ist sicher: der Sitz der Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg in Frankfurt. Mehr als 800 Beschäftigte beraten hier Arbeitnehmer und -geber, bearbeiten Rentenanträge oder entscheiden über Rehabilitationsleistungen. Und das wohl auch noch in 50 oder 70 Jahren.

Der längste Flur der Stadt befindet sich in Markendorf-Siedlung. 1999 bezog hier die Landesversicherungsanstalt Brandenburg einen für hiesige Verhältnisse gewaltigen Bürokomplex. Gut 200 Meter läuft man von der westlichsten Ecke in die östlichste. Mit seiner Rotunde als architektonisches Herzstück wirkt das Haus dabei von außen beinahe wie ein gerade gelandetes Raumschiff aus ferner Zukunft.

Tatsächlich sind viele der hier anfallenden Verwaltungsakte für den Einzelnen erst zukünftig von Bedeutung. Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Berlin-Brandenburg, in der die für Arbeiter zuständigen Landesversicherungsanstalten beider Länder 2005 aufgingen, betreut rund zwei Millionen Versicherte. Mit ihren Beiträgen erwerben sie vor allem Ansprüche auf Altersrente. Gleichzeitig finanzieren sie mit dem Geld zu einem großen Teil die derzeit gut 776 000 Renten früherer Beitragszahler, zuletzt 8,6 Milliarden Euro. Darunter fallen auch Hinterbliebenen- und Waisenrenten, ebenso Erwerbsminderungsrenten. Sie werden an Versicherte gezahlt, die ihren Job aus gesundheitlichen Gründen gar nicht mehr oder nur noch stundenweise ausüben können. Außerdem kommt die DRV auch für Rehabilitationsleistungen auf - 2016 etwa 221 Millionen Euro. Denn ein zentraler Grundsatz des Hauses lautet: Reha vor Rente.

"Ob Reha oder Rente - die Themen werden nicht an Aktualität verlieren. Deswegen ist auch der Sitz der Rentenversicherung in Frankfurt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag gesichert", sagt Stephan Fasshauer. Er führt zusammen mit Stellvertreterin Sylvia Dünn die Geschäfte der DRV Berlin-Brandenburg, unter deren Dach 2380 Angestellte und Beamte tätig sind. Rund 800 davon arbeiten am Sitz in Frankfurt, weitere knapp 1000 am Berliner Standort. Hinzu kommen Mitarbeiter in den sieben Auskunft- und Beratungsstellen sowie in den über die Region verteilten Anlaufpunkten mit Sprechtagen. Auch zwei Rehakliniken betreibt der Versicherungsträger.

Sowohl in Frankfurt als auch in Berlin fällt dabei in etwa die gleiche Arbeitsmenge an. "Das ist im Staatsvertrag so festgelegt", erklärt Fasshauer. Die Aufteilung der Versicherten erfolge nach dem Geburtstagsprinzip. Das heißt: die Akten von Kunden mit ungerader Geburtstagszahl - etwa der 11. Oktober - werden in der Berliner Knobelsdorffstraße bearbeitet, jene mit gerader Zahl im Geburtstag in Markendorf-Siedlung. Eine wichtige Besonderheit der DRV Berlin-Brandenburg: sie ist die Verbindungsstelle für Polen. Sämtliche deutsch-polnischen Rentenversicherungsfälle werden hier bearbeitet, jedoch nicht in der Oderstadt sondern in Berlin.

Mit den Bedingungen in Frankfurt ist der Geschäftsführer mehr als zufrieden. "Auch aus heutiger Sicht wird das Haus unseren Ansprüchen an Arbeitsorganisation und Technik vollauf gerecht", meint der gebürtige Schweizer. Gleichwohl investiere die DRV regelmäßig in Instandhaltung und Modernisierung. Gerade erst wurde der große Sitzungssaal für 300 000 Euro saniert. Hier tagt die Vertreterversammlung, das höchste Selbstverwaltungsorgan, dessen Vertreter von der Solidargemeinschaft der Versicherten bestimmt werden.

Trotz der Zählebigkeit, die die Rentenbehörde ausstrahlt, muss sie sich gegenwärtig gleich doppelt neu erfinden. Zum einen gehen in den nächsten zehn Jahren Hunderte DRV-Mitarbeiter selbst in Rente. Gleichzeitig steigen die Zahl der Versicherten und der Umsatz kontinuierlich an, was neben der Demografie vor allem mit dem organisatorischen Umbau der Rentenversicherung in Deutschland zu tun hat. 2017 plant der Regionalträger - von denen es 14 gibt, hinzu kommen zwei Bundesträger - erstmals mit einem Haushaltsvolumen von 10 Milliarden Euro. Ein Budget, das von qualifizierten Mitarbeitern sorgsam verwaltet werden muss. Die Suche nach motivierten Nachwuchskräften ist daher voll im Gange. Erst im Dezember haben 50 neue Azubis und Studenten Ausbildungsverträge unterschrieben.

Die größte Herausforderung aber sieht Stephan Fasshauer in der Digitalisierung. Millionen von Versicherten-Akten müssen bis 2020 eingescannt werden. Schon jetzt seien viele Kollegen damit beschäftigt, den Berg an Papier elektronisch zu erfassen und zu sichern. Damit die gesetzliche Altersrente, so schmal sie am Ende auch ausfallen mag, eine geordnete Zukunft hat.