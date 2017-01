Von Kita-Bau bis Hallenbad

artikel-ansicht/dg/0/

"Habe ich zu lange geredet?", fragte der Bürgermeister, als er vom Pult zurückkam und wurde von Ilka Goetz beruhigt. Kürzer hätte er es auch kaum machen können, denn es gab wieder eine ganze Menge aufzulisten, was im vorigen Jahr passiert ist oder in diesem Jahr passieren soll.

Für 2016 nannte Henze unter anderem die Millioneninvestitionen in die neu eröffnete deutsch-polnische Kita und die Schule am Schwanenteich, Straßenausbau und -instandhaltung oder den Bebauungsplan für den Gruscheweg. In diesem Jahr werde dort die Erschließung beginnen. Aber über die Verkehrslösung werde man sich "nochmal abstimmen", versicherte er.

Der Bürgermeister erinnerte an die ersten Arbeiten für den Sport- und Geschichtspark auf dem ehemaligen Gutshof in Bollensdorf, wo es später eine neue Sporthalle geben wird - auch ohne Fördermittel, wie er hervorhob, nachdem Neuenhagen beim Stadt-Umland-Wettbewerb des Landes wie der gesamte Kreis leer ausgegangen war. Hinter ihm lief derweil ein Rückblick in Bildern, unter anderem mit Oktoberfest und Jubiläum 90 Jahre Rathaus, Seifenkistenrennen, Seniorenwoche, Berufsinfotag, dem millionsten Besucher im Freibad oder der Gruppe Glasperlenspiel in der Arche.

Henze kündigte an, dass sich Neuenhagen mit Nachbarorten im Juli auf der Internationalen Gartenausstellung IGA in Berlin-Marzahn präsentieren werde, auch mit dem geplanten Radweg von dort bis nach Rüdersdorf, den die "Gartennachbarn" etablieren wollen. Ebenfalls in Kooperation mit Nachbarn wolle man das Projekt "Sichere Adresse Neuenhagen" weiterführen.

Auf der Liste der Vorhaben 2017 standen zudem der Ausbau des Westrings sowie die "Ertüchtigung" der Goetheschule. Henze dankte ausdrücklich dem Kreis für den Ausbau des Einstein-Gymnasiums. Derzeit liefen Gespräche über den Erwerb der Fallada-Schule für eine neuerliche Erweiterung. Man werde indes auch Möglichkeiten für eine andere weiterführende Schule prüfen, sagte er.

Zum Thema Hallenbad äußerte der Bürgermeister, man solle ja nie nie sagen. Aber das werde nur funktionieren, "wenn alle an einem Strang ziehen und es wollen", wenn nicht nur die Investition, sondern auch Verluste getragen werden. Im Februar gebe es dazu einen Termin mit Amtskollegen und Chefs der Gemeindevertretungen.

Henze blickte voraus auf das Jubiläum 15 Jahre Haus der Senioren und ein Tanzfestival in Neuenhagen. Er wünschte dem Kinder- und Jugend-Tanzensemble, das den Empfang kulturell umrahmt hatte, dafür und für die Meisterschaften in Paderborn Erfolg und schloss mit einem Dank an alle Politiker, Vereine und alle Mitarbeiter in Verwaltung und Einrichtungen der Gemeinde.

Dank für jegliche Unterstützung hatte bereits die Vorsitzende der Gemeindevertretung bei der Begrüßung ausgesprochen, die sich ein friedvolles Jahr 2017 wünscht, das in großer Achtung und Wertschätzung gestaltet werden solle nach dem Motto, "nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern mit dem Auge die Tür finden". Ilka Goetz appellierte an die Neuenhagener, die vielfältigen Angebote im Ort zu nutzen und "mit Tatkraft und Engagement" aktiv mitzugestalten.

Stellvertretend für viele, die dies bereits seit langem praktizieren, wurden einige verdienstvolle Bürger geehrt. Manche waren im Vorfeld eingeweiht worden, andere völlig überrascht: "Ich kriege einen Schreck und bin hochrot", kommentierte zum Beispiel Heide Peuke. Auch für den Bürgermeister gab es einen Blumenstrauß: Nachträglich zu seinem 65. im Dezember.