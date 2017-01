One Moment In Time - in Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Der Kult um die charismatische Entertainerin und Pop-Legende geht weiter! Auch Jahre nach ihrem Tod gehören Whitney Houston und ihr musikalisches Erbe zum Besten, was amerikanische Popmusik jemals hervorgebracht hat. Das Tribute-Concert "One Moment In Time" am kommenden Sonntag, 22. Januar, im Stahlpalast um 19 Uhr bietet allen Fans die Gelegenheit, die größten Hits der Pop-Diva noch einmal "live" zu erleben - ganz so, als stünde Whitney selbst auf der Bühne! King ist die Protagonistin der Show und weltweit eine der besten Whitney-Interpretinnen überhaupt. "One Moment In Time" erinnert energiegeladen und auf geradezu atemberaubend authentische Art und Weise an Whitneys musikalischen Werdegang und ihre unzähligen Hits. Begleitet wird Nya King von einer Liveband, Chor und Dancecrew. Multimediashow und eine originalgetreue Lichtshow machen dieses Tribute schon jetzt zu einem absoluten Highlight des Konzertjahres 2017. Tickets sind unter anderem in "Das Kartenhaus", in der Touristinformation erhältlich. Interessierte können auch im Internet unter www.whitneytributeconcert.de und der Tickethotline 0365/5481830 versandkostenfrei bestellen. Am Veranstaltungstag gibt es Eintrittskarten ab 18 Uhr an der Abendkasse.