Explosionsgefahr an Tankstelle

Angerm├╝nde (MOZ) Wegen Explosionsgefahr auf dem Gelände der Shell-Tankstelle in der Prenzlauer Straße waren am Sonnabend die Angermünder Feuerwehr, die Polizei und das Ordnungsamt im Einsatz. Nach Polizeiauskunft war eine größere Menge Superbenzin auf den Boden ausgeflossen.

Gesperrt wurden von Ordnungsamt und Feuerwehr das Tankstellengelände und ein möglicherweise gefährdeter Abschnitt der Prenzlauer Straße zwischen Bahnübergang und Auffahrt zur Bundesstraße 198. Die Sperrung soll den Angaben zufolge bis heute andauern.

Zeitweilig soll es sogar Überlegungen gegeben haben, den benachbarten Baumarkt zu evakuieren. Das erwies sich offenbar aber nach genauerer Untersuchung als nicht notwendig.

Zu der gefährlichen Situation war es gekommen, weil in der Nacht zum Sonnabend an der Tankstelle von einem Unbekannten eine Zapfpistole gestohlen worden war. Der Täter hatte dafür den Schlauch von der Zapfsäule zur Zapfpistole durchschnitten. Nachts ist die Tankstelle geschlossen. Die neue Schicht hatte den Diebstahl offenbar nicht bemerkt und die Anlage, also die Kraftstoffpumpen, in Betrieb genommen. Zirka 260 Liter Superbenzin flossen aus.

Am Sonnabendmorgen soll die Tankstelle der Polizei gegenüber zuerst nur den Austritt einer kleineren Menge Kraftstoff gemeldet haben. "Da die Ablaufrinnen für den Kraftstoff mit Schnee zugesetzt waren, lief das Benzin in einen Ölabscheider, es bestand eine akute Gefährdung, Explosionsgefahr", beschrieb die Polizei am Sonntag die Lage. Starker Benzingeruch soll sich am Sonnabend im Tagesverlauf breit gemacht haben.

Gegen 13.30 Uhr sind dann am Sonnabend die Angermünder Feuerwehr und das Ordnungsamt wegen der Explosionsgefahr alarmiert worden. Die Wehr rückte unter Leitung des stellvertretenden Stadtbrandmeisters Mario Soldanski mit 20 Leuten, einem Löschfahrzeug und dem Gefahrgutfahrzeug aus. Polizei und Feuerwehr sperrten erst das Tankstellengelände und weitreichender den möglicherweise gefährdeten Abschnitt der Prenzlauer Straße ab. Die Wehr setzte ein Spezialmessgerät ein, um die von der Gaswolke auf dem Gelände ausgehende Gefährdung zu bestimmen.

Eine Spezialfirma wurde beauftragt, den Kraftstoff abzusaugen. Wegen der Nacharbeiten bleibt die Prenzlauer Straße bis heute voll gesperrt.