TannenbÃ¤ume lodern, DÃ¶rfer feiern

Schwedt (MOZ) Hunderte Tannenbäume gingen am Wochenende in der Uckermark in Flammen auf. Hunderte Menschen machten aus dem Weihnachtsbaumverbrennen ein Fest. Gefeiert wurde am Feuer unter anderem in Berkholz-Meyenburg, Gartz, Golm, Groß Pinnow, Landin und Zützen.

In Gartz gilt das Weihnachtsbaumverbrennen auf dem Geschwister-Scholl-Sportplatz unterdessen als "inoffizieller Neujahrsempfang" von Bürgermeister Burkhard Fleischmann. Das unter einer klammen Stadtkasse leidende Örtchen machte so am Freitagabend wieder einmal aus der Not eine Tugend. Das angekündigte Sturmtief verschonte die Gartzer, nur ein paar Schneeflocken fielen. Schätzungsweise 100 Bürger kamen in der kalten Nacht und wärmten sich an den zwei Feuerplätzen.

Petra Kutzners Baum lag irgendwo unter dem großen Stapel verborgen. Sie war mit ihrem Ehemann das erste Mal beim Blau-Weißen Weihnachtsbaumverbrennen dabei, einer Gemeinschaftsaktion von Karnevalisten und Sportlern im Ort. "Feuer, Musik, Glühwein, Bratwurst - das ist ein gutes Rezept für eine kleine Party mit den Nachbarn", sagte sie. Unter die Gäste hatte sich neben dem Bürgermeister auch Amtsdirektor Frank Gotzmann gemischt.

David Wzietek, der stellvertretende Vorsitzende des Sportvereins Blau-Weiß Gartz, schenkte unterstützt von Michael Roggow Glühwein und andere Getränke aus. Gegenüber glühte der Grill.

Michael Buss und Ronny Albrecht warfen einen Weihnachtsbäume nach dem anderen in ihr Feuer, manche explodierten förmlich in den Flammen. Andere, nasse Bäume brannten langsamer. Sebastian Kiehn war wieder Meister des Feuers an der Feuertonne. Aber die kommt bei einem so großen Berg von Weihnachtsbäumen an ihre Grenzen. Insgesamt verbrannt wurden zwischen 120 und 130 abgeschmückte Tannenbäume. Eingesammelt hatte die ausgemusterten Baum Wracks vor den Gartzer Haustüren die Carnevals-Gesellschaft-Gartz "Blau-Weiß 1969".

"Ein bisschen kalt, aber gemütlich", sagten Gäste der Flammen-Party in Zützen,, die auch am Freitagabend stattfand. Im Bürgergarten hatte der Dorfverein Zützen das Baum-Feuer entzündet und zu Bratwurst sowie heiß-geistigen Getränken und Nachbarschaftsgesprächen eingeladen. Das Weihnachtsbaumverbrennen hat sich als schöner Brauch auf vielen Dörfern in der Uckermark eingebürgert. Am Wochenende lodern in mehreren Dörfern wieder die Feuer. Glühwein in gemütlicher Runde gab es auch im Gutsgarten Berkholz-Meyenburg, als das Tannenbaumfeuer loderte.

Groß-Pinnow hatte sich Feuerwehrleute aus Hohenselchow zu Hilfe geholt, damit das anfangs etwa drei Meter hohe Winterfeuer unter Kontrolle blieb. Gruppenführer Daniel Zachowski hatte mit seinen Leuten alles unter Kontrolle. Jörg Stamm hatte mit dem Dorfverein wieder Feuerschalen, Ausschank und Grill aufstellen lassen hinter der Bauernstube, um ungefähr 100 Besucher im Verlauf des Abends zu bewirten. Hinter dem Tresen trotzen mit einem freundlichen Lächeln der Kälte Renate Dähn, Monika Staatz, Kathrin Wolf und Adriane Marx. Holger Marx schob eine Schicht am Grill. Die Einnahmen fließen in die Vereinsarbeit. Das Vereinshaus soll erweiterte werden, verriet Vereinsvize Jörg Stamm.

In Landin wäre die Feuerwehr um ein Haar wegen eines Unfall-Einsatzes auf der B 2 zu spät zur eigenen Party gekommen. Aber Wehrführer Wolfgang Grösch und seine Kameraden bekommen letzten Endes alles in den Griff. Oliver Markwart verfeuerte am Sonnabendabend in Landin auf dem Feuerwehrvorplatz die letzten Zeichen des Weihnachtsfestes 2016. Ungefähr 50 bis 60 Bäume. Auf dem Grill lag auch echte Thüringer Bratwurst aus Meiningen. Am meisten freute die Kameraden aber, dass die neue Küche im Feuerwehrhaus eingeweiht werden konnte. Der Uckermärkische Feuerwehrverband Angermünde hatte 1500 Euro dazu beigesteuert, je 500 Euro kamen aus der Gemeinde- und der Amtskasse. Den Rest zahlten die Feuerwehrleute aus der eigenen Tasche. Küchenbauer Maik Harmoneit griff den Feuerwehrleuten beim Einbau uneigennützig unter die Arme.