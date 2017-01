Der Griff in die TiefkÃ¼hltruhe

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Noch nie wurde so viel über gesunde Ernährung diskutiert wie heute. Doch während auf fast jedem TV-Sender Starköche die Löffel und Ernährungsberater den erhobenen Zeigenfinger schwingen, bleibt bei den Brandenburgern die Küche kalt. Ausgerechnet dort, wo die Kartoffeln quasi noch vor der Tür wachsen, wenn sie nicht von Energie-Mais verdrängt wurden.

Doch anstatt im Hofladen um die Ecke einzukaufen, greifen die Märker lieber bei Kaufland in die Tiefkühltruhe. Das Angebot an Fertigprodukten ist ja nicht nur überwältigend, sondern auch unschlagbar billig. Dazu kommt die Zeitnot vieler Arbeitnehmer, die auch ernährungsbewusste Menschen scheinbar regelmäßig dazu nötigt, Fastfood vor dem Computer hinunterzuschlingen.

Dass die billigen Kunstprodukte, die uns die Ernährungsindustrie diktiert, um damit Milliarden zu scheffeln, auf Dauer krank machen, ist lange kein Geheimnis mehr. Letztendlich muss jeder selbst wissen, was ihm seine Gesundheit wert ist. Dabei muss selber kochen nicht immer ein Mehraufwand an Zeit und Geld sein. Warum nicht im Discounter ein paar Kartoffeln und Mohrrüben kaufen und einen Eintopf für die ganze Woche machen. Der lässt sich schnell in der Büro-Mikrowelle erwärmen. Wem das zu eintönig ist, der kann sich ja ab und zu eine Bio-Wurst reinschnippeln. Maria Neuendorff