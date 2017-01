Feuer im Kinderzimmer

artikel-ansicht/dg/0/

Werneuchen (MOZ) In einem Kinderzimmer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Freienwalder Straße in Werneuchen ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, kam es durch den Brand zu einer starken Rauch- und Rußentwicklung. Eine Frau mit ihren Kindern im Alter von drei, acht und 16 Jahren konnte das Haus verlassen. Die Mutter und ihre drei Kinder mussten aber mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus gebracht werden.