Berlin (dpa) Vier Wochen nach dem Terror-Anschlag auf dem Breitscheidplatz lädt die Berliner Gedächtniskirche zu einem ökumenischen Friedensgebet. In der Gedenkhalle der Kirche soll am Montagabend (16. Januar/20.00) am Nagelkreuz von Coventry an die Opfer des Attentats und ihre Angehörigen erinnert werden. Das Nagelkreuz steht als Symbol für Frieden und Versöhnung. "Mit dem Friedensgebet wollen wir das vielfältige öffentliche Nachdenken der vergangenen Tage aufnehmen", teilte Gedächtniskirchenpfarrer Martin Germer am Sonntag mit. Die Glocken der Kirche sollen für zehn Minuten läuten.