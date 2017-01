Kampf mit Stecknadel und Schere

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Klare Verhältnisse sind ein Segen, auch in der Politik. Wenn die britische Premierministerin Theresa May nun tatsächlich das ausführt, was ihr die Mehrheit der britischen Bevölkerung aufgetragen hat - nämlich einen Austritt aus der Europäischen Union ohne Wenn und Aber -, dann sorgt sie genau dafür: für klare Verhältnisse. Die britische Presse ist sich sicher, dass es so kommt, wenn May am Dienstag ihren Brexit-Fahrplan vorlegt. Das ist für Europa schmerzhaft, und erst recht für die knappe Hälfte der Briten, die gegen einen Brexit gestimmt haben.