Vier Verletzte auf der Autobahn

artikel-ansicht/dg/0/

Lanke (MOZ) Vier Personen sind am Sonntagvormittag bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 11 verletzt worden. Zwischen den Anschlussstellen Wandlitz und Lanke war gegen 8 Uhr ein Auto mit vier Insassen, zwei davon Kinder, in Richtung Prenzlau unterwegs. Nach einem Überholvorgang trotz winterglatter Fahrbahn, so die Polizei, geriet das Fahrzeug beim Wiedereinordnen außer Kontrolle. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Seitenstreifen stehen.