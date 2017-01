Betrunkener 80-JÃ¤hriger verweigert Blutabnahme

artikel-ansicht/dg/0/

Vielitz (RA) Ein von der Polizei mit 1,42 Promille ertappter 80-jähriger Jäger musste am Freitag in Vielitz zur Blutabnahme gezwungen werden. Die Beamten hatten den Chrysler-Fahrer gegen 22.30 Uhr kontrolliert, weil er zuvor Auffälligkeiten in der Fahrweise gezeigt hatte. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch wahr und ließen den Mann pusten. Der Test zeigte einen Promille-Wert von 1,42 an. Der Jäger wollte auch danach nicht einsehen, dass irgendetwas falsch gelaufen war. Er erklärte, dass es Brauchtumspflege nach einer erfolgreichen Jagd sei, das Wild "totzusaufen". Das sei auch beim Autofahren unschädlich, und ohnehin habe er es schon öfter getan. Bei der Blutentnahme zeigte er sich unkooperativ. Ihm wurde die Probe daher gegen seinen Willen entnommen. Zudem wurde der Führerschein des 80-Jährigen beschlagnahmt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Außerdem gab es eine Verkehrsstrafanzeige.