"Ein Hort der GlÃ¼ckseligen"

Neuruppin (RA) Die Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG) ist für die kommenden Jahre gut gerüstet, sagt Robert Liefke, der seit einem Jahr Geschäftsführer des städtischen Tochterunternehmens ist. Der Leerstand in vermietbaren Objekten ist mittlerweile sogar so niedrig, dass es zum Problem werden könnte.

Knapp 4800 Wohneinheiten hat die NWG in ihrem Bestand. Das entspricht rund einem Drittel aller in der Stadt Neuruppiner verfügbaren. 1100Wohnungen werden für andere verwaltet. Die restlichen Immobilien im Gesamtwert von knapp 100 Millionen Euro gehören der Stadttochter. Die meisten Wohnungen sind bereits in den vergangene Jahren saniert worden, wenn manche auch nur zum Teil. Gerade einmal 96 Wohneinheiten in Altbauten sind noch komplett unsaniert.

Doch es wird für die NWG zunehmend zur Herausforderung, für den Zeitraum einer Modernisierung überhaupt adäquaten Wohnraum für Mieter aus den unsanierten Objekten zu finden. Das hat zum einen mit der Altersstruktur der Nutzer zu tun, erklärt Liefke. So sei es nicht zumutbar, älteren Menschen Ausweichquartiere im fünften Stock in den Neubauten anzubieten. Zudem gebe es auch Mieter, die gar nicht in sanierte Objekte ziehen wollen. "Man muss bedenken, dass die Betriebskosten immer mehr zur zweiten Miete werden. Jetzt sollen Rauchwarnmelder in allen Objekten installiert werden. Das ist zwar sinnvoll, führt aber auch wieder zu höheren Kosten, die auf die Mieter umgelegt werden", gibt er zu bedenken. Es sei ein weit verbreiteter Widerspruch, dass einerseits die Grunderwerbssteuer erhöht, andererseits aber dann wieder bezahlbarer Wohnraum gefordert werde.

In Neuruppin sei die Situation verglichen mit anderen Städten im Nordwesten Brandenburgs aber sehr positiv. "Wir haben hier einen Hort der Glückseligen", sagt Liefke. Die Heizkosten seien gering, die Mieten unter dem Landesdurchschnitt und auch der Rückbau ungenutzter Immobilien nie ein Thema gewesen

2017 bleibt der Investitionsrahmen der NWG in etwa auf dem Niveau der Vorjahre. Insgesamt werden es zwischen 6,5 Millionen und sieben Millionen Euro sein. Jeweils zwei davon entfallen auf Instandhaltung und Instandsetzung sowie rund 2,5 Millionen Euro auf Modernisierungen und Neubauten. Konkret wird am Wohnhaus in der Virchowstraße 28 gebaut, wo am Ende eine Vier-, drei Zwei- und drei Drei-Raumwohnungen komplett saniert werden. An der Hermann-Matern-Straße 3 wird in diesem Jahr am ersten Aufgang ein Aufzug angebaut. Auch im Inneren wird sich einiges ändern, denn dort werden alle Grundrisse der Wohnungen angepasst.

Darüber hinaus wird die Fassade der Häuser in der Matern-Straße 48 bis 52 verändert. Geplant ist auch, die Giebelseiten der Neubaublöcke an der Heinrich-Rau-Straße 25 und der Bruno-Salvat-Straße 1 neu zu gestalten. Da dabei aber auch eine mit Fördermitteln unterstützte Bemalung verändert werden soll, möchte Liefke die Entscheidung darüber von den Stadtverordneten überlassen. Weitere Bauvorhaben liegen in der Friedrich-Engels-Straße27 sowie 37 a bis c an.

Das von der Politik mehrfach angesprochene Wohnraum-Problem sieht Liefke nicht. "Wenn alle aktuellen Vorhaben umgesetzt sind, sowohl die privaten als auch von WBG und uns, wird es mehrere hundert neue Wohneinheiten in der Stadt geben. Das sollte erst einmal reichen." Zu bauen, nur um zu bauen und weil die Kredite günstig sind, sei nicht sinnvoll. "Damit ziehe ich mir selbst an anderer Stelle die Mieter weg. Und wenn in einigen Jahren doch absehbar wird, dass Neuruppin mehr Zuzug hat, als bislang angenommen, kann immer noch nachgelegt werden."

Ein dringenderes Problem könnte da schon die Parkplatz-Situation in der Stadt werden. Denn derzeit gebe es in der Innenstadt wegen Bauvorhaben noch immer leere Objekte. Sollten diese in den kommenden Jahren alle umgesetzt worden sein, rechnet Liefke mit wenigstens hundert Autos mehr, die ebenfalls in der Innenstadt geparkt werden. "Es wird irgendwann nicht mehr möglich sein, dass jeder sein Auto vor der Haustür parken kann. Wir werden eine Diskussion dazu führen müssen, wo die ganzen Pkw abgestellt werden können und wo wir Ausweich-Parkplätze ausweisen", ist der NWG-Chef überzeugt.

Von der guten finanziellen Lage der NWG sollen auch weiterhin die Neuruppiner profitieren. Daher wird das Spenden-Engagement der Gesellschaft weiter fortgesetzt. "Wichtig ist uns dabei nur, dass es dadurch einen Mehrwert für die Menschen gibt." So wird etwa der Skaterpark mit bis zu 3000 Euro für Mehrbedarf auf dem Platz gefördert - ebenso wie die Stadtbibliothek bei der Anschaffung neuer Bücher und die Freiwillige Feuerwehr der Stadt zur freien Verwendung. Rund 50000 Euro werden laut Liefke insgesamt von der NWG eingesetzt.