Eine Personalie und der Zustand Berlins

Der heißt Andrej Holm und war noch nie Politiker. Dafür aber jahrelang im linksextremen Milieu beheimatet. Und an der Humboldt-Universität damit beschäftigt, nachzudenken, mit welchen Mitteln der Staat bezahlbaren Wohnraum sichern kann. Vor allem aber hat Andrej Holm eine Stasi-Vergangenheit. Noch ganz kurz vor dem Zusammenbruch der SED-Herrschaft wollte er nicht nur hauptamtlicher Stasi-Mitarbeiter werden, er begann auch mit der Ausbildung dazu.

Nicht nur die falsche Beantwortung der Frage der Humboldt-Uni nach der Stasi-Mitarbeit 2005, auch seine Interviews in den vergangenen Wochen zeigten: Andrej Holm hat seine Vergangenheit nicht wirklich verarbeitet. Schiefe Vergleiche, etwas Verschwörungstheorie und eine zu späte Entschuldigung haben dann selbst dem zögerlichen Regierenden Bürgermeister gereicht. Michael Müller schickt Andrej Holm in die Wüste. Die Linken, die den parteilosen Staatssekretär ins Amt gehoben hatten und bis zuletzt verteidigten, geben sich überrascht und uneinsichtig. Damit steht gut fünf Wochen nach ihrer Vereidigung die rot-rot-grüne Landesregierung vor einem Scherbenhaufen.

Dabei lassen sich solche politischen Katastrophen nun wirklich vermeiden. Wie, hat ausgerechnet der erste Ministerpräsident der Linken in Deutschland gezeigt: In der linken Thüringer Landtagsfraktion dürfen Abgeordnete mit Stasi-Vergangenheit sitzen - in der rot-rot-grünen Regierung von Bodo Ramelow aber nicht. Auch im rot-rot regierten Brandenburg wäre Holm nicht Staatssekretär geworden. Ausgerechnet in der Ost-West-Stadt Berlin hielt man solch klare Regelungen nicht für nötig.

Berlin boomt nicht wegen, sondern trotz seiner Landespolitik. Auf Dauer aber kann das nicht funktionieren. Berlin braucht eine Regierung, die sich tatkräftig der Probleme der Stadt und der ganzen Region annimmt. Und sich nicht nur mit sich selbst beschäftigt.