Polizeibericht Bernau vom 15.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1544773/

Ahrensfelde. Unbekannte hebelten am Freitagabend ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Ulmenallee auf. Die Diebe durchsuchten das Innere nach Wertgegenständen. Entwendet wurde Bargeld. Ein Fährtenhund der Polizei kam zum Einsatz. Dieser verfolgte die Spur und zeigte eine mögliche Fluchtrichtung des Täters an. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Die Auswertung dauert noch an.

Diebe nehmenStaubsauger mit

Bernau. Am Sonnabend wurde der Polizei der Einbruch in einen Bungalow in der Gartenanlage Zepernicker Chaussee gemeldet. Die Diebe hatten einen Staubsauger mitgenommen. Der Schaden liegt bei rund 150 Euro.

Zwei Bungalowsaufgebrochen

Ladeburg. Zwei Einbrüche in Bungalows stellte die herbeigerufene Polizei in der Kleingartenanlage Kirschgarten fest. Es wurde jeweils eine Tür und ein Fenster beschädigt. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist bislang nicht bekannt.

Blitzknaller zerstören drei Briefkästen

Bernau. Durch Blitzknaller wurden in der Nacht zum Sonnabend in der Straße „An der Viehtrift“ drei Briefkästen zerstört. Der Schaden liegt bei rund 200 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Berlin. Wegen Bauarbeiten ist auf dem Straßenzug Bornholmer Straße bis Osloer Straße zwischen der Schönhauser Allee und der Prinzenallee die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Verkehrstipp