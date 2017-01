Polizeibericht Schwedt vom 15.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Uckermark (moz) Schwedt (dir) Zu Fuß nach Hause gehen mussten am Freitag in den Abendstunden zwei Fahrzeugführer nach Polizeikontrollen in Schwedt. Beide waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen sie wurden von den Polizisten Strafanzeigen ausgestellt. Den führerscheinlosen Männern wurde die Weiterfahrt in ihren Pkw untersagt.