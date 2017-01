Polizeibericht Strausberg vom 15.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen. Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag einen Angetrunkenen am Steuer ertappt. Der 38-jährige Berliner war mit einem Smart gegen 2.45 Uhr von einer Streife gestoppt worden und pustete 0,76 Promille. Ein zweiter Test ergab 0,68 Promille. Es wurde eine Anzeige aufgenommen.

Auto von Parkplatz entwendet

Petershagen. Unbekannte haben am Freitag in der Elbestraße einen Pkw Honda C-RV mit dem Kennzeichen MOL-AH 54 gestohlen. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, stand das Auto„ordnungsgemäß verschlossen“ auf dem Parkplatz am S-Bahnhof Petershagen Nord. Schaden: ca. 15 000 Euro.